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    11:43, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Протесты против иммиграционных рейдов прошли в Нью-Йорке

    В Нью-Йорке прошли протесты против рейдов, проводимые Иммиграционным и таможенным управлением США, на фоне обострения напряженности в Лос-Анджелесе и вступления в силу нового запрета президента на въезд иностранцев в Америку, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на 4 NBC New York.

    Протесты против иммиграционных рейдов прошли в Нью-Йорке
    Фото: кадр из видео youtube

    Протесты в Фоли-сквер прошли мирно. Национальная гвардия была развернута для защиты федеральных зданий, включая центр содержания под стражей в центре города, где сосредоточились протестующие.

    Только в Нижнем Манхэттене небольшая группа людей вступила в противостояние с полицией около Федерал Плаза в субботу, пытаясь остановить продолжающиеся иммиграционные рейды.

    Демонстранты требуют, чтобы полиция Нью-Йорка не сотрудничала с Иммиграционным и таможенным управлением США.

    Местные власти в понедельник призвали к тому, чтобы любые протесты оставались мирными.

    На фоне эскалации напряженности из-за иммиграционного контроля в понедельник вступил в силу новый запрет президента на поездки в США для граждан из 12 стран: Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

    Также вводятся повышенные ограничения для граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы.

    Ранее сообщалось, что власти США направляют еще 2000 национальных гвардейцев и 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелес на фоне столкновений протестующих с силами безопасности.

     

    Теги:
    Протесты в мире Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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