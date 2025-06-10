Протесты против иммиграционных рейдов прошли в Нью-Йорке

Протесты в Фоли-сквер прошли мирно. Национальная гвардия была развернута для защиты федеральных зданий, включая центр содержания под стражей в центре города, где сосредоточились протестующие.

Только в Нижнем Манхэттене небольшая группа людей вступила в противостояние с полицией около Федерал Плаза в субботу, пытаясь остановить продолжающиеся иммиграционные рейды.

Демонстранты требуют, чтобы полиция Нью-Йорка не сотрудничала с Иммиграционным и таможенным управлением США.

Местные власти в понедельник призвали к тому, чтобы любые протесты оставались мирными.

На фоне эскалации напряженности из-за иммиграционного контроля в понедельник вступил в силу новый запрет президента на поездки в США для граждан из 12 стран: Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Также вводятся повышенные ограничения для граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что власти США направляют еще 2000 национальных гвардейцев и 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелес на фоне столкновений протестующих с силами безопасности.