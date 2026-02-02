РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:39, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    В МВД Казахстана предупредили о недопустимости онлайн-обучения в автошколах

    МВД сделало заявление по курсам подготовки водителей транспортных средств передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    В МВД Казахстана предупредили о недопустимости онлайн-обучения в автошколах
    Фото: МВД

    В последнее время в сети интернет и социальных сетях распространяются предложения о прохождении ускоренных онлайн-курсов по подготовке водителей транспортных средств.

    — В этой связи сообщаем, что подготовка водителей должна осуществляться исключительно в лицензированных автошколах с обязательным прохождением полного курса обучения, включая практические занятия. Получение и закрепление навыков управления транспортным средством в онлайн-формате невозможно. Кроме того, обращаем внимание, что для подтверждения прохождения обучения в автошколе гражданам не требуется получение свидетельства в бумажном виде, — сообщили в МВД.

    Информация о завершении курсов автоматически поступает в специализированные центры обслуживания населения посредством информационных систем в электронном формате.

    — Призываем будущих водителей ответственно относиться к процессу обучения, поскольку от качества полученных знаний и навыков напрямую зависит безопасность не только самих водителей, но и других участников дорожного движения, - говорится в сообщении ведомства.

    Ранее МВД РК прокомментировало сообщения об «обязательных документах» для водителей.

    Теги:
    МВД РК Фейки Транспорт Водители ПДД Авто
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают