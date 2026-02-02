В МВД Казахстана предупредили о недопустимости онлайн-обучения в автошколах

В последнее время в сети интернет и социальных сетях распространяются предложения о прохождении ускоренных онлайн-курсов по подготовке водителей транспортных средств.

— В этой связи сообщаем, что подготовка водителей должна осуществляться исключительно в лицензированных автошколах с обязательным прохождением полного курса обучения, включая практические занятия. Получение и закрепление навыков управления транспортным средством в онлайн-формате невозможно. Кроме того, обращаем внимание, что для подтверждения прохождения обучения в автошколе гражданам не требуется получение свидетельства в бумажном виде, — сообщили в МВД.

Информация о завершении курсов автоматически поступает в специализированные центры обслуживания населения посредством информационных систем в электронном формате.

— Призываем будущих водителей ответственно относиться к процессу обучения, поскольку от качества полученных знаний и навыков напрямую зависит безопасность не только самих водителей, но и других участников дорожного движения, - говорится в сообщении ведомства.

Ранее МВД РК прокомментировало сообщения об «обязательных документах» для водителей.