13:33, 05 Январь 2026 | GMT +5
МВД РК прокомментировало сообщения об «обязательных документах» для водителей
Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к водителям из-за распространяемой в WhatsApp информации, передает агентство Kazinform.
— Голосовая рассылка в WhatsApp о том, что водителям теперь обязательно нужно иметь при себе все документы, не соответствует действительности. Просим не распространять неподтвержденные сообщения и доверять только официальным источникам, — заявили в МВД.
