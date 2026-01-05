РУ
    13:33, 05 Январь 2026 | GMT +5

    МВД РК прокомментировало сообщения об «обязательных документах» для водителей

    Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к водителям из-за распространяемой в WhatsApp информации, передает агентство Kazinform. 

    водитель
    Фото: Freepik

    — Голосовая рассылка в WhatsApp о том, что водителям теперь обязательно нужно иметь при себе все документы, не соответствует действительности. Просим не распространять неподтвержденные сообщения и доверять только официальным источникам, — заявили в МВД.

    Ранее Минздрав Казахстана опроверг фейки о «вредных вакцинах».

    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
