В Минэкологии прокомментировали видео о свиноферме у Алаколя

На видео мужчина жалуется на резкий неприятный запах, исходящий от хозяйства, занимающегося содержанием свиней. Он утверждает, что отходы от деятельности фермы сбрасываются в реку, впадающую в Алаколь.

Выяснилось, что видео было опубликовано 21 апреля этого года, а само хозяйство расположено на территории Ушбулакского сельского округа Алакольского района области Жетысу.

В Минэкологии заявили, что после публикации уполномоченными госорганами незамедлительно была проведена соответствующая работа. В частности, департаментом экологии по области направлено письмо в отдел полиции Алакольского района для принятия мер.

— Проведена проверка с участием природоохранной полиции. 22 апреля собственником крестьянского хозяйства источник неприятного запаха, а именно, дикие свиньи, привезенные для туристов (не с целью разведения), были вывезены. Выявленное нарушение полностью устранено, — пояснили в министерстве.

Также департаментом по управлению земельными ресурсами региона проведена внеплановая проверка, по результатам которой выявлено строительство капитальных объектов, непредусмотренных целевым назначением земельного участка. В отношении руководителя хозяйства приняты административные меры и выдано предписание об устранении нарушений.

— По состоянию на июль 2025 года в ходе дополнительного визуального осмотра места деятельность по выращиванию свиней прекращена, природный ландштафт восстановлен и возвращено излюбленное место прогулок пеших туристов на устье реки Карабулак, — дополнили в министерстве.

Ранее в рамках поручения Главы государства министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в составе правительственной делегации под руководством заместителя Премьер-министра Ермека Кошербаева посетил курортную зону озера Алаколь в областях Абай и Жетысу. В ходе поездки были выявлены системные проблемы в инфраструктуре и условиях отдыха.

Также сообщалось, что заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев проверил зоны отдыха на побережье озера Алаколь.