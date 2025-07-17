В Минэкологии прокомментировали видео о свиноферме у Алаколя
В Министерстве экологии и природных ресурсов РК прокомментировали видео, распространившееся в соцсетях, в котором автор утверждает, что крестьянское хозяйство якобы загрязняет озеро Алаколь, передает корреспондент агентства Kazinform.
На видео мужчина жалуется на резкий неприятный запах, исходящий от хозяйства, занимающегося содержанием свиней. Он утверждает, что отходы от деятельности фермы сбрасываются в реку, впадающую в Алаколь.
Выяснилось, что видео было опубликовано 21 апреля этого года, а само хозяйство расположено на территории Ушбулакского сельского округа Алакольского района области Жетысу.
В Минэкологии заявили, что после публикации уполномоченными госорганами незамедлительно была проведена соответствующая работа. В частности, департаментом экологии по области направлено письмо в отдел полиции Алакольского района для принятия мер.
— Проведена проверка с участием природоохранной полиции. 22 апреля собственником крестьянского хозяйства источник неприятного запаха, а именно, дикие свиньи, привезенные для туристов (не с целью разведения), были вывезены. Выявленное нарушение полностью устранено, — пояснили в министерстве.
Также департаментом по управлению земельными ресурсами региона проведена внеплановая проверка, по результатам которой выявлено строительство капитальных объектов, непредусмотренных целевым назначением земельного участка. В отношении руководителя хозяйства приняты административные меры и выдано предписание об устранении нарушений.
— По состоянию на июль 2025 года в ходе дополнительного визуального осмотра места деятельность по выращиванию свиней прекращена, природный ландштафт восстановлен и возвращено излюбленное место прогулок пеших туристов на устье реки Карабулак, — дополнили в министерстве.
Ранее в рамках поручения Главы государства министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в составе правительственной делегации под руководством заместителя Премьер-министра Ермека Кошербаева посетил курортную зону озера Алаколь в областях Абай и Жетысу. В ходе поездки были выявлены системные проблемы в инфраструктуре и условиях отдыха.
Также сообщалось, что заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев проверил зоны отдыха на побережье озера Алаколь.