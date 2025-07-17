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    11:37, 17 Июль 2025 | GMT +5

    В Минэкологии прокомментировали видео о свиноферме у Алаколя

    В Министерстве экологии и природных ресурсов РК прокомментировали видео, распространившееся в соцсетях, в котором автор утверждает, что крестьянское хозяйство якобы загрязняет озеро Алаколь, передает корреспондент агентства Kazinform.

    алакөл
    Фото: акимат области Жетысу

    На видео мужчина жалуется на резкий неприятный запах, исходящий от хозяйства, занимающегося содержанием свиней. Он утверждает, что отходы от деятельности фермы сбрасываются в реку, впадающую в Алаколь.

    Выяснилось, что видео было опубликовано 21 апреля этого года, а само хозяйство расположено на территории Ушбулакского сельского округа Алакольского района области Жетысу.

    В Минэкологии заявили, что после публикации уполномоченными госорганами незамедлительно была проведена соответствующая работа. В частности, департаментом экологии по области направлено письмо в отдел полиции Алакольского района для принятия мер.

    — Проведена проверка с участием природоохранной полиции. 22 апреля собственником крестьянского хозяйства источник неприятного запаха, а именно, дикие свиньи, привезенные для туристов (не с целью разведения), были вывезены. Выявленное нарушение полностью устранено, — пояснили в министерстве.

    Также департаментом по управлению земельными ресурсами региона проведена внеплановая проверка, по результатам которой выявлено строительство капитальных объектов, непредусмотренных целевым назначением земельного участка. В отношении руководителя хозяйства приняты административные меры и выдано предписание об устранении нарушений.

    — По состоянию на июль 2025 года в ходе дополнительного визуального осмотра места деятельность по выращиванию свиней прекращена, природный ландштафт восстановлен и возвращено излюбленное место прогулок пеших туристов на устье реки Карабулак, — дополнили в министерстве.

    Ранее в рамках поручения Главы государства министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в составе правительственной делегации под руководством заместителя Премьер-министра Ермека Кошербаева посетил курортную зону озера Алаколь в областях Абай и Жетысу. В ходе поездки были выявлены системные проблемы в инфраструктуре и условиях отдыха. 

    Также сообщалось, что заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев проверил зоны отдыха на побережье озера Алаколь. 

    Теги:
    Сельское хозяйство Регионы Казахстана Регионы Область Жетысу Экология Минэкологии и природных ресурсов Алаколь
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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