В МИД РК подтвердили гибель экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой в Германии

В Министерстве иностранных дел РК подтвердили гибель экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой в Германии, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- Согласно информации криминальной полиции Германии, предоставленной Генеральному консульству Республики Казахстан во Франкфурте, 16 июня недалеко от города Бенсхайм было обнаружено тело женщины. Криминалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу. При этом, по устной предварительной информации полиции, по внешним признакам тело принадлежит гражданке РК Айгуль Сайлыбаевой, - сообщает пресс-служба МИД РК.

В настоящее время родные погибшей находятся в Германии и им оказывается вся необходимая консульско-правовая помощь.

Правоохранительные органы ФРГ ведут соответствующие следственные мероприятия. Иная информация об этом деле не разглашается в интересах следствия.

Ранее сообщалось, что тело экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой со следами насильственной смерти нашли в Германии.

Напомним, сегодня в МИД РК сообщили, что в Германию из Казахстана прибыли мать и брат Сайлыбаевой. Поиски начались после заявления брата женщины Каната Сайлыбаева. Он рассказал, что сестра жаловалась на домашнее насилие.