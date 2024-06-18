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    20:40, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    В МИД РК подтвердили гибель экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой в Германии

    МИД РК
    Фото: пресс-служба МИД РК

    В Министерстве иностранных дел РК подтвердили гибель экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой в Германии, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    - Согласно информации криминальной полиции Германии, предоставленной Генеральному консульству Республики Казахстан во Франкфурте, 16 июня недалеко от города Бенсхайм было обнаружено тело женщины. Криминалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу. При этом, по устной предварительной информации полиции, по внешним признакам тело принадлежит гражданке РК Айгуль Сайлыбаевой, - сообщает пресс-служба МИД РК.

    В настоящее время родные погибшей находятся в Германии и им оказывается вся необходимая консульско-правовая помощь.

    Правоохранительные органы ФРГ ведут соответствующие следственные мероприятия. Иная информация об этом деле не разглашается в интересах следствия.

    Ранее сообщалось, что тело экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой со следами насильственной смерти нашли в Германии.

    Напомним, сегодня в МИД РК сообщили, что в Германию из Казахстана прибыли мать и брат Сайлыбаевой. Поиски начались после заявления брата женщины Каната Сайлыбаева. Он рассказал, что сестра жаловалась на домашнее насилие.

    Теги:
    Суды МИД РК Происшествия Германия
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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