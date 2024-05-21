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    11:32, 21 Май 2024 | GMT +6

    В Махамбетском районе пострадали 27 животноводческих хозяйств

    В Махамбетском районе пострадали 27 животноводческих хозяйств
    Фото: gov.kz

    В Махамбетском районе пострадали 66 посевных площадей и 27 животноводческих хозяйств. По сообщению оперштаба Атырауской области, ни одно животное не погибло, потому что домашний скот был полностью переведен в заранее утвержденные безопасные зоны, передает агентство Kazinform.

    По информации оперативного штаба по ЧС Махамбетского района, пострадали: строительство одной промышленной теплицы, одна теплица, завод по производству козьего молока, рыбоводный завод и четыре объекта отдыха.

    В зоне риска находятся 7 сельскохозяйственных и 19 животноводческих ферм.

    — Убытки пострадавших сельхозвладельцев будут полностью возмещены. После того как скорость роста замедлится, будет создана специальная комиссия, составлен акт и произведен расчет, — уточнил аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев.

    Напомним, вчера уровень воды в реке Жайык сравнялся в Индерском и Махамбетском районах.

    Аким Атырауской области Серик Шапкенов поручил усилить круглосуточное дежурство вдоль набережной реки и отметил необходимость укрепления противопаводковых дамб при первых подступах воды.

    Воду через каналы перенаправляют в Каспий в Махамбетском районе.

    Теги:
    Подтопления Атырауская область Сельское хозяйство Спасение животных Регионы Казахстана Животные Паводки в Казахстане Оперштаб
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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