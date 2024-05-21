В Махамбетском районе пострадали 27 животноводческих хозяйств

В Махамбетском районе пострадали 66 посевных площадей и 27 животноводческих хозяйств. По сообщению оперштаба Атырауской области, ни одно животное не погибло, потому что домашний скот был полностью переведен в заранее утвержденные безопасные зоны, передает агентство Kazinform.

По информации оперативного штаба по ЧС Махамбетского района, пострадали: строительство одной промышленной теплицы, одна теплица, завод по производству козьего молока, рыбоводный завод и четыре объекта отдыха.

В зоне риска находятся 7 сельскохозяйственных и 19 животноводческих ферм.

— Убытки пострадавших сельхозвладельцев будут полностью возмещены. После того как скорость роста замедлится, будет создана специальная комиссия, составлен акт и произведен расчет, — уточнил аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев.

Напомним, вчера уровень воды в реке Жайык сравнялся в Индерском и Махамбетском районах.

Аким Атырауской области Серик Шапкенов поручил усилить круглосуточное дежурство вдоль набережной реки и отметил необходимость укрепления противопаводковых дамб при первых подступах воды.

Воду через каналы перенаправляют в Каспий в Махамбетском районе.