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    20:10, 20 Май 2024 | GMT +6

    Уровень воды в реке Жайык сравнялся в Индерском и Махамбетском районах

    Уровень воды в реке Жайык сравнялся в Индерском и Махамбетском районах
    Фото: кадр из видео

    Сегодня вода на реке Жайык (Урал) снизилась в Индерском районе и поднялась в Махамбетском районе. Сейчас в двух районах уровень воды одинаковый, передает агентство Kazinform. 

    По информации оперативного штаба Атырауской области, сегодня в 12:00 дня уровень воды реки Жайык в Индерском и Махамбетском районах показывало 1015 сантиметров. 

     - 20 мая с 08:00 в Индерском районе уровень реки опустился на 6 сантиметров. А в Махамбетском районе прибавилось 4 сантиметра. Сейчас в обоих районах уровень речной воды составляет 1015 сантиметров, - сообщили в областном оперативном штабе.

    Уровень реки Жайык в Индерском районе последний раз 14 мая поднимался на 3 сантиметра. В тот же день возле поселка Индербор уровень речной воды достиг 1041 сантиметра. 

    Снижение уровня реки Жайык в Индерском районе началось 15 мая. С тех пор русло реки в Индерборе уменьшается с каждым днем. Например, 18 мая уменьшилось на 6 сантиметров. 19 мая уровень воды упал на 5 сантиметров.

    Но в Махамбетском районе зафиксирован рост уровня воды. В этом районе 14 мая уровень реки Урал увеличился на 14 сантиметров и составил 980 сантиметров.

    А 15 и 18 мая зафиксировано увеличение на 8 сантиметров. На сегодня уровень воды в реке Урал в Махамбетском районе превышает опасный предел на 165 сантиметров.

    Напомним, ранее мы писали о разрыве дороги на 44-м километре автодороги «Атырау – Уральск». 

    Также на 71-м километре автодороги «Атырау-Уральск» ведутся работы по вскрытию дамбы спецтехникой для пропуска воды. 

    Теги:
    Атырауская область ДЧС МЧС Регионы Казахстана Река Урал Река Жайык Паводки в Казахстане
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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