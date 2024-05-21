Уровень воды в реке Жайык сравнялся в Индерском и Махамбетском районах

Сегодня вода на реке Жайык (Урал) снизилась в Индерском районе и поднялась в Махамбетском районе. Сейчас в двух районах уровень воды одинаковый, передает агентство Kazinform.

По информации оперативного штаба Атырауской области, сегодня в 12:00 дня уровень воды реки Жайык в Индерском и Махамбетском районах показывало 1015 сантиметров.

- 20 мая с 08:00 в Индерском районе уровень реки опустился на 6 сантиметров. А в Махамбетском районе прибавилось 4 сантиметра. Сейчас в обоих районах уровень речной воды составляет 1015 сантиметров, - сообщили в областном оперативном штабе.

Уровень реки Жайык в Индерском районе последний раз 14 мая поднимался на 3 сантиметра. В тот же день возле поселка Индербор уровень речной воды достиг 1041 сантиметра.

Снижение уровня реки Жайык в Индерском районе началось 15 мая. С тех пор русло реки в Индерборе уменьшается с каждым днем. Например, 18 мая уменьшилось на 6 сантиметров. 19 мая уровень воды упал на 5 сантиметров.

Но в Махамбетском районе зафиксирован рост уровня воды. В этом районе 14 мая уровень реки Урал увеличился на 14 сантиметров и составил 980 сантиметров.

А 15 и 18 мая зафиксировано увеличение на 8 сантиметров. На сегодня уровень воды в реке Урал в Махамбетском районе превышает опасный предел на 165 сантиметров.

Напомним, ранее мы писали о разрыве дороги на 44-м километре автодороги «Атырау – Уральск».

Также на 71-м километре автодороги «Атырау-Уральск» ведутся работы по вскрытию дамбы спецтехникой для пропуска воды.