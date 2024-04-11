В Курганской области РФ идет подготовка к эвакуации из-за угрозы подтопления многоэтажек

Уровень воды в реках на Южном Урале продолжается подниматься, регионы готовятся к расширению зоны паводков. В Курганской области в зону риска попадают многоквартирные дома. Хотя местные власти возводят дамбы, жителей просят эвакуироваться, не дожидаясь прихода воды, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

В самом пострадавшем от паводков регионе - Оренбургской области - ситуация по-прежнему наиболее серьезная. Хотя в Орске, где обстановка была особенно сложной, вода понемногу идет на спад, в центре области - городе Оренбурге - река постепенно поднимается.

Напомним, ранее в Оренбургской области РФ объявили чрезвычайную ситуацию из-за паводка.

Уже на следующий день уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос до 872 сантиметров.

Утром 9 апреля в Оренбурге включили сирены и призвали население эвакуироваться.

К утру 10 апреля уровень Урала в Оренбурге за ночь поднялся до 965 см.