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    20:00, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    В Курганской области РФ идет подготовка к эвакуации из-за угрозы подтопления многоэтажек

    урал
    Фото: ТАСС

    Уровень воды в реках на Южном Урале продолжается подниматься, регионы готовятся к расширению зоны паводков. В Курганской области в зону риска попадают многоквартирные дома. Хотя местные власти возводят дамбы, жителей просят эвакуироваться, не дожидаясь прихода воды, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    В самом пострадавшем от паводков регионе - Оренбургской области - ситуация по-прежнему наиболее серьезная. Хотя в Орске, где обстановка была особенно сложной, вода понемногу идет на спад, в центре области - городе Оренбурге - река постепенно поднимается.

    Напомним, ранее в Оренбургской области РФ объявили чрезвычайную ситуацию из-за паводка.

    Уже на следующий день уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос до 872 сантиметров.

    Утром 9 апреля в Оренбурге включили сирены и призвали население эвакуироваться.

    К утру 10 апреля уровень Урала в Оренбурге за ночь поднялся до 965 см.

     

    Теги:
    Паводки в России Оренбург Наводнение Река Урал Орск
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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