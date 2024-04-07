В Оренбургской области РФ объявили чрезвычайную ситуацию из-за паводка

Весенний паводок в Оренбургской области России отнесен к чрезвычайной ситуации федерального характера, установлен федеральный уровень реагирования. Решение об этом принято на заседании Правительственной комиссии по ЧС с участием руководства ряда министерств и областей РФ, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

- На территории области в 87 населенных пунктах и 13 садовых товариществах остаются затопленными более 6 тысяч жилых домов, 9 тысяч приусадебных участков и 40 низководных мостов. Эвакуированы более 4 тысяч человек, в том числе 885 детей, - проинформировал глава МЧС России Александр Куренков.

По его словам в городе Орске из-за прорыва дамбы были подтоплены 2 518 жилых домов и 4 687 приусадебных участков.

Наибольшее беспокойство вызывают населенные пункты на востоке и в центральной части области. Он подчеркнул, что гидрологическая обстановка в регионе осложняется прогнозируемыми в ближайшие дни осадками.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что город Орск принял основной удар стихии, однако подтопления наблюдаются по всему руслу реки Урал, включая Челябинскую область и Башкортостан.

По его словам, в связи со снижением притока воды в Ириклинское водохранилище принято решение сократить сброс воды из водоема с 2 170 кубометров в секунду до 1 670 куб. м/с.

По данным областного МЧС, смертей, непосредственно связанных с паводками в Орске, не зафиксировано. Все школы в Орске переведены на дистанционный режим на неопределённый срок. Орский нефтеперерабатывающий завод (ОНОС) приостановил работу «в связи с аномальным паводком, во избежание экологических рисков».

В областных пабликах жители обмениваются наблюдениями по обстановке в городских районах, публикуют посты о готовности оказания помощи, подвоза питьевой воды и предметов первой необходимости. Местные волонтерские группы и трудовые коллективы организовали точки сбора продуктов питания и совместно с силами МЧС проводят эвакуацию населения.

Напряженная ситуация сохраняется в Оренбурге. Здесь подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений и эвакуированы более 450 человек, в т.ч. более 30 детей. Вокруг города подтоплению подверглись дачные и пригородные территории. Как сообщают местных жители, вдоль трассы Оренбург-Орск, с одной из сторон наблюдается скопление воды, возможны переливы. Не исключается перекрытие дорожного сообщения в отдельных местах.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что паводковая ситуация на 7 апреля остается критической.

- Вода прибывает, и в ближайшие дни ее уровень будет только расти. В тех районах, которые находятся в зоне подтопления в пойме Урала и Сакмары, в ближайшее время продолжатся отключения электроэнергии, - сказал он.

По данным местных служб, на утро 7 апреля уровень Урала в Оренбурге достиг 856 см, увеличившись за сутки на 28 см. Неблагоприятным считается уровень в 760 см, опасным – 930 см. Уровень воды в реке Сакмаре, впадающей в Урал – 753 см, пророст за сутки - 36 см.

Половодье на Урале на территории России напрямую влияет на ситуацию с паводками в Казахстане, вследствие чего находящиеся ниже по течению населенные пункты Западно-Казахстанской области также подвергаются опасности подтопления.

Ранее сообщалось, что власти российского города Орска обратились к населению с призывом к эвакуации.

5 апреля стало известно о прорыве дамбы в российской части Урала, началась эвакуация жителей. В МЧС РК заявили, что находятся на прямой связи с коллегами из МЧС РФ, отслеживая ситуацию.

Ситуация с весенним половодьем в Оренбургской области происходит раз в 100 лет. К такому заключению пришли специалисты российских специальных служб в ходе заседания комиссии по ЧС в Орске.