Очередной прорыв дамбы произошел под Орском

Глава Орска Оренбургской области Василий Козупица вечером в субботу обратился к населению с призывом к эвакуации, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

— Уважаемые жители поселка Никель, Строитель и Рабочего поселка, ситуация с паводком осложняется. Произошел прорыв, сначала перетекание через тело дамбы, потом прорыв дамбы в районе улицы Борисоглебского, и вода стремительно поступает в эту часть города, — обратился глава Орска с места ЧС.

Он выразил просьбу учитывать вчерашний печальный опыт старого города — того, как быстро вода приходит и насколько сложно потом эвакуироваться. В связи с этим глава города призвал жителей своевременно собрать все ценные вещи и покинуть места проживания на собственном автотранспорте либо собраться у автобусов, которые будут направлены в пункты временного размещения.

Район нового прорыва находится на противоположном старому городу Орску, правом берегу Урала. Географически расстояние от места прорыва до центрального административного районе г. Орска составляет около 7 км.

Ранее сообщалось, что дамбу прорвало в российской части Урала, началась эвакуация жителей. В МЧС РК заявили, что находятся на прямой связи с коллегами из МЧС РФ, отслеживая ситуацию.

Ситуация с весенним половодьем в Оренбургской области происходит раз в 100 лет. К такому заключению пришли специалисты российских специальных служб сегодня в ходе заседания комиссии по ЧС в Орске.