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    22:49, 06 Апрель 2024 | GMT +6

    Очередной прорыв дамбы произошел под Орском

    Орск
    Фото: Егор Алеев/ ТАСС

    Глава Орска Оренбургской области Василий Козупица вечером в субботу обратился к населению с призывом к эвакуации, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    — Уважаемые жители поселка Никель, Строитель и Рабочего поселка, ситуация с паводком осложняется. Произошел прорыв, сначала перетекание через тело дамбы, потом прорыв дамбы в районе улицы Борисоглебского, и вода стремительно поступает в эту часть города, — обратился глава Орска с места ЧС.

    Он выразил просьбу учитывать вчерашний печальный опыт старого города — того, как быстро вода приходит и насколько сложно потом эвакуироваться. В связи с этим глава города призвал жителей своевременно собрать все ценные вещи и покинуть места проживания на собственном автотранспорте либо собраться у автобусов, которые будут направлены в пункты временного размещения.

    Район нового прорыва находится на противоположном старому городу Орску, правом берегу Урала. Географически расстояние от места прорыва до центрального административного районе г. Орска составляет около 7 км.

    Ранее сообщалось, что дамбу прорвало в российской части Урала, началась эвакуация жителей. В МЧС РК заявили, что находятся на прямой связи с коллегами из МЧС РФ, отслеживая ситуацию.

    Ситуация с весенним половодьем в Оренбургской области происходит раз в 100 лет. К такому заключению пришли специалисты российских специальных служб сегодня в ходе заседания комиссии по ЧС в Орске.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Мировые новости Россия Паводки
    Нарымбек Исмагулов
    Автор
    Нарымбек Исмагулов
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