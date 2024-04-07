Более четырех тысяч домов подпадают в зону подтопления в российском Орске

Ситуация с весенним половодьем в Оренбургской области происходит раз в 100 лет. К такому заключению пришли специалисты российских специальных служб сегодня в ходе заседания комиссии по ЧС в Орске, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В ходе заседания специалисты сообщили, что дамба рассчитана на уровень Урала в 5,5 метра, уровень воды достиг 9,6 м. По их оценкам, такая паводковая ситуация бывает раз в 100 лет. В зоне подтопления подпадает более 4 тысяч домов с населением около 10 тысяч человек.

— Ситуация в старой части города сложная. Специалисты доложили, что проект дамбы рассчитан на другую нагрузку, гораздо меньшую. И такой паводок, скорее, исключение, — сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в ходе заседания комиссии по ЧС.

Он довел, что сейчас решается вопрос о создании пунктов длительного пребывания для пострадавших. Организована работа пунктов временного размещения, однако наблюдается нехватка коек, питьевой воды, предметов первой необходимости.

В местных пабликах жители жалуются на отсутствие питьевой воды. Во всех розничных торговых точках бутилированная вода закончилась. Администрация города обеспечивает подвоз воды в разные части Орска, сейчас вокруг пунктов раздачи стоят многометровые очереди.

Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова сообщила, что 4–5 апреля в Орске зарегистрирована заболеваемость острыми кишечными инфекциями у 18 жителей, из которых восемь были госпитализированы.

В районе старого Орска продолжаются спасательные мероприятия. В ходе дворового обхода спасатели эвакуируют людей и домашнюю живность. Многие не могут обеспечить сохранение имущества — стремительно пребывающая вода практически не оставляет времени на сборы. Местные жители стараются организовать спасательные мероприятия собственными силами: кто-то эвакуирует людей на грузовых автомобилях, другие предоставляют лодки, продукты питания, ночлег для пострадавших.

Сообщается, что за последние сутки в Орске погибли три человека. Смерть двоих не была связана с утоплением, еще один погибший ранее отказался эвакуироваться из дома.

В течение дня субботы основный прорыв насыпной дамбы под Орском расширился до 10-15 метров. Принимаемые специальными службами мероприятия по отсыпке бутового камня и грунта видимых результатов пока не приносят. Жители также сообщают о других двух прорывах и переливах на дамбе в районе поселка Никель.

В связи с этим, жителей пригородных с Орском поселков Ударник, Лесоторговый, Никель и район Орского завода тракторных прицепов также призвали эвакуироваться в пункты временного размещения, в поселке Никель работают сирены оповещения.

Ситуация в самом Оренбурге пока стабильная, в районе аэропорта и вокруг города наблюдаются обширные разливы воды. Тем не менее, находящиеся ниже по течению населенные пункты после Орска, в том числе на территории Казахстана подвергаются опасности подтопления.

Ранее сообщалось, что дамбу прорвало в российской части Урала, началась эвакуация жителей. В МЧС РК заявили, что находятся на прямой связи с коллегами из МЧС РФ, отслеживая ситуацию.