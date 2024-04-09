В Оренбурге включили сирены и призвали население эвакуироваться

Уровень воды в реке Урал в городе приближается к опасной отметке и составляет на 8:00 897 см. Всех, кто находится в зоне возможного подтопления, призывают немедленно эвакуироваться, передает агентство Kazinform.

— В 10:40 в Оренбурге прозвучала сирена. В областном центре действует режим ЧС. Уровень воды в реке Урал в городе приближается к опасной отметке и составляет на 08:00 897 см. Всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться, — говорится в сообщении мэрии Оренбурга.

По данным властей, в зоне подтопления находятся дачные массивы, расположенные в поймах Урала и Сакмары: СНТ, находящиеся в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес, СНТ у реки Сакмара, а также районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева.