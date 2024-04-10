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    10:11, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Уровень Урала в Оренбурге за ночь поднялся до 965 см

    Урал
    Фото: Сергей Медведев/ ТАСС

    Уровень реки Урал в Оренбурге поднялся за ночь почти на 50 см, достигнув 965 см. Гидрологи прогнозируют рост в ближайшие сутки на 30-70 см, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    — Ночь прошла неспокойно, уровень Урала повышается, за ночь поднялся почти на 50 см. В настоящий момент, на утро — 965 см. Гидрологи дают прогноз, что Урал будет повышаться, прогнозируем, что в ближайшие сутки он повысится еще от 30 до 70 см, — сообщил журналистам первый замглавы города Алексей Кудинов.

    Вечером 9 апреля власти города сообщали, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил опасный уровень в 930 см.

    Замглавы города добавил, что подтапливало микрорайоны Кузнечный, Заречный, колхоз Куйбышева.

    — Те улицы, которые подтапливаются, отключаются от электроснабжения и газоснабжения. Сегодня было отключено три улицы в колхозе им. Куйбышева, полностью было обесточено СНТ в Кузнечном и сам микрорайон Кузнечный, — добавил Кудинов.

    Ранее сообщалось, что дамбу прорвало в российской части Урала, началась эвакуация жителей. В МЧС РК заявили, что находятся на прямой связи с коллегами из МЧС РФ, отслеживая ситуацию.

    Ситуация с весенним половодьем в Оренбургской области происходит раз в 100 лет. К такому заключению пришли специалисты российских специальных служб сегодня в ходе заседания комиссии по ЧС в Орске.

    Теги:
    Паводки в России Река Урал Мировые новости Россия Паводки
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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