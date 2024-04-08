Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос до 872 сантиметров

По информации оренбургского гидрометцентра, на 08:00 утра 8 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 872 см. Утром 7 апреля он составлял 856 см. Опасной считается отметка 930 см, передает агентство Kazinform со ссылкой на администрацию Оренбурга.

В мэрии озвучили состояние и других рек у Оренбурга.

Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составляет 783 сантиметра. За сутки река прибавила 30 сантиметров. Опасной считается отметка 870 см.

Уровень воды в реке Черная у оренбургского села Краснохолм активно снижается. По данным на утро 8 апреля он составляет 73 см. За сутки уровень воды снизился на 219 сантиметров.

Также начался выход реки Елшанки из берегов в Орске Оренбургской области.

Как пишет агентство ТАСС, в Оренбургской области из зоны подтопления эвакуировано свыше 6,1 тысячи человек, в том числе почти 1,5 тысячи детей. Из зон затопления перемещены в безопасные районы 570 сельскохозяйственных животных.

Из-за негативного воздействия паводковых вод нарушено энергоснабжение в шести населенных пунктах. Для его восстановления задействованы 39 аварийных бригад в составе 91 человека и 39 единиц техники.

Также в Орске увеличили интервал движения пассажирских автобусов из-за эвакуации людей.

- На время прохождения паводка в Орске изменился график движения общественного транспорта. Интервал движения частных пассажироперевозчиков увеличен, так как автобусы задействованы в эвакуации жителей, - отмечается в сообщении.

Напомним, что в Орске подтоплено более 6,6 тысяч жилых домов с приусадебными участками.

В Оренбургской области РФ объявили чрезвычайную ситуацию из-за паводка.

5 апреля стало известно о прорыве дамбы в российской части Урала, началась эвакуация жителей. В МЧС РК заявили, что находятся на прямой связи с коллегами из МЧС РФ, отслеживая ситуацию.

Ситуация с весенним половодьем в Оренбургской области происходит раз в 100 лет. К такому заключению пришли специалисты российских специальных служб в ходе заседания комиссии по ЧС в Орске.