    23:23, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В крупной краже скота подозревается глава крестьянского хозяйства в Акмолинской области

    Обратившийся в полицию житель столицы заявил о пропаже 16 лошадей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    лошади
    Фото: Аягоз Избасарова/ Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, громкое преступление были раскрыто в районе Биржан Сал. Совершено оно было в начале ноября. 54-летний житель Астаны обратился в полицию с заявлением, сообщив, что в ночь на 8 ноября в селе Прожектор неизвестные похитили у него 16 лошадей.

    — Сотрудники УКП и ОКП незамедлительно приступили к досудебному расследованию. В ходе тщательно спланированных оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось проследить путь исчезнувшего табуна и установить круг причастных лиц. Главным фигурантом дела оказался 45-летний руководитель одного из местных крестьянских хозяйств. По версии следствия, именно он организовал похищение ценных животных. Подозреваемому уже назначена мера пресечения «домашний арест», — пояснили в ведомстве.

    Всего в Акмолинской области с начала года зарегистрировано 29 уголовных дел, связанных со скотокрадством. Большая часть подобных преступлений происходит из-за беспечности владельцев и пастухов, которые оставляют животных без присмотра или надлежащей охраны.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что грузовик с 45 похищенными лошадьми задержали в Темиртау. 

