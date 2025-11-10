Грузовик с 45 похищенными лошадьми задержали в Темиртау

9 ноября в департамент полиции Карагандинской области поступила оперативная информация от коллег из Астаны: в сторону шахтерской столицы движется грузовик КамАЗ, в котором могут находиться похищенные животные. Информация быстро подтвердилась — на одном из блокпостов Темиртау экипаж батальона патрульной полиции остановил подозрительный автомобиль.

За рулем находился 48-летний житель Туркестанской области. Мужчина заявил, что приобрел 45 голов лошадей у некоего жителя Степногорска, заплатив за них 13,5 миллиона тенге. Однако документального подтверждения сделки он предоставить не смог. Чтобы установить происхождение животных, сотрудники управления криминальной полиции сняли их на видео и направили записи в чаты крестьянских хозяйств по разным регионам страны.

Уже спустя несколько часов один из фермеров из Акмолинской области опознал среди снятых животных своих — 27 лошадей, похищенных ранее с вольного выпаса.

— Благодаря слаженным действиям полицейских удалось быстро установить владельцев части животных и предотвратить возможную продажу краденого скота, — сообщил заместитель начальника управления криминальной полиции ДП Карагандинской области Мейиржан Сламбеков.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Правоохранители проверяют причастность задержанного водителя и устанавливают других участников преступной схемы.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области главу банды скотокрадов приговорили к семи годам тюрьмы.