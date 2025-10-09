РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:29, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Жамбылской области главу банды скотокрадов приговорили к 7 годам тюрьмы

    Помимо этого, приговор вынесли и участникам группы, промышлявшей кражами скота в Таласском районе. Общий ущерб от их действий превысил 24 миллиона тенге, передает корреспондент агентства Kazinform, со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

    тюрьма, колючая проволока
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    История началась с того, что фермеры из сел Аккум, Тамды и Ушарал стали сообщать о пропаже животных с пастбищ. Исчезали верблюды, лошади, коровы — целыми табунами. В ходе расследования выяснилось, что за этими кражами стояла организованная группа жителей района.

    Мужчины в возрасте от 30 до 50 лет промышляли с февраля 2024 года по апрель 2025 года. По данным следствия, за это время они похитили 38 верблюдов, 16 лошадей и одну корову. Часть животных впоследствии удалось вернуть владельцам.

    Собранные доказательства позволили установить всех участников преступления. Суд признал их виновными по части 1 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан («кража чужого имущества»).

    Решением суда организатор группы приговорен к семи годам лишения свободы. Трое сообщников получили по три года условно, еще один — два года лишения свободы.

    Ранее сообщалось о задержании группы скотокрадов в области Жетысу, ущерб от действий которой превысил 20 млн тенге.

    Теги:
    Закон и право Регионы Суды Тюрьма Жамбылская область Скотокрадство
    Алексей Поляков
    Автор
