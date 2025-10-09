В Жамбылской области главу банды скотокрадов приговорили к 7 годам тюрьмы

История началась с того, что фермеры из сел Аккум, Тамды и Ушарал стали сообщать о пропаже животных с пастбищ. Исчезали верблюды, лошади, коровы — целыми табунами. В ходе расследования выяснилось, что за этими кражами стояла организованная группа жителей района.

Мужчины в возрасте от 30 до 50 лет промышляли с февраля 2024 года по апрель 2025 года. По данным следствия, за это время они похитили 38 верблюдов, 16 лошадей и одну корову. Часть животных впоследствии удалось вернуть владельцам.

Собранные доказательства позволили установить всех участников преступления. Суд признал их виновными по части 1 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан («кража чужого имущества»).

Решением суда организатор группы приговорен к семи годам лишения свободы. Трое сообщников получили по три года условно, еще один — два года лишения свободы.

Ранее сообщалось о задержании группы скотокрадов в области Жетысу, ущерб от действий которой превысил 20 млн тенге.