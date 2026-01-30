В Конституцию РК внесут норму об уравнивании статуса прокурора и адвоката
На заседании комиссии по Конституционной реформе председатель Республиканской коллегии адвокатов Мади Мырзагараев сообщил, что в Основной закон будут внесены нормы, усиливающие правовой статус адвокатов, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Для меня особенно важно и приятно, что предложение закрепить адвоката на уровне Конституции как равную сторону в уголовном процессе вместе с прокурором получило поддержку. В проект впервые включена отдельная статья о правовом статусе адвокатов. Это дает нам реальную возможность защищать права граждан на равных условиях с другими участниками процесса, — отметил Мади Мырзагараев.
По его словам, новые нормы, включенные в проект изменений, соответствуют ожиданиям общества.
Ранее председатель Республиканской коллегии адвокатов предложил в рамках работы комиссии рассмотреть вопрос принятия новой Конституции.
Напомним, статус адвокатуры закрепят в Конституции отдельной статьей.