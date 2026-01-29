Считаем правильным рассмотреть вопрос о новой Конституции — Мади Мырзагараев

— В течение последних двух дней мы всесторонне и тщательно обсуждали предлагаемые изменения. Вчера была представлена предварительная версия проекта. Я глубоко изучил все эти поправки. Наряду с ними предлагается немало других важных нововведений, направленных на изменение содержательной концепции Конституции, — отметил он.

Мади Мырзагараев подчеркнул, что все предлагаемые изменения соответствуют актуальным запросам общества и требованиям времени.

— В этой связи считаю целесообразным в рамках Конституционной комиссии рассмотреть вопрос принятия новой Конституции. В завершение хотел бы еще раз подчеркнуть, что окончательное решение по этим изменениям будет принимать народ Казахстана. Их судьбу определит референдум. Наша сегодняшняя задача — предложить обществу понятные и ориентированные на человека конституционные решения. Дальнейшее — в руках нашего народа, — заключил он.

