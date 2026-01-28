РУ
    17:51, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Статус адвокатуры закрепят в Конституции отдельной статьей

    Правовой статус адвокатуры закрепят в Конституции Казахстана. Об этом сообщил заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    адвокат
    Фото: pixabay

    — Серьезные изменения предусмотрены в переименованном разделе «Правосудие. Прокуратура. Правозащитные механизмы». В него включены важные поправки по вопросам судебной власти, связанные с расширением форм судопроизводства, усилением конституционных принципов правосудия и независимости судей, кадровыми вопросами судебной системы, — сказал Бакыт Нурмуханов.

    Он также обратил внимание членов Конституционной комиссии на отдельную статью, закрепляющую в Конституции правовой статус адвокатуры.

    Ранее мы писали о том, что ценности брака и семьи усилят на конституционном уровне в Казахстане. 

