    16:20, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Ценности брака и семьи усилят на конституционном уровне в Казахстане

    В ходе презентации сводного проекта Конституции заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов подчеркнул, что новое название раздела «Основные права, свободы и обязанности» наиболее полно отразит предусмотренные в нем положения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    семья брак
    Фото: Правительство для граждан

    При этом предлагаемые в нем новеллы усилят и дополнят гарантии реализации и защиты прав и свобод исходя из принципа высшей ценности человека.

    — Это абсолютизация права на жизнь, человекоцентричность, закрепление неприкосновенности личности и «правил Миранды», защита персональных данных в цифровую эпоху, усиление защиты чести и достоинства личности, социальных прав личности, принципа правовой определенности, — озвучил Бакыт Нурмуханов.

    Он уточнил, что некоторые положения, предусмотренные сейчас в 7 разделе Конституции в качестве принципов правосудия, переносятся в данный раздел как гарантии прав человека и объединяются в самостоятельной статье.

    — Получило новое звучание право на свободу слова и творчества, выделены его отдельные виды с гарантиями защиты интеллектуальной собственности, что является непременным условием свободного развития личности в демократическом и правовом государстве, — отметил зампредседателя Конституционного суда. По его словам, в Конституции будут усилены ценности брака и семьи, а также обязанность защиты окружающей среды, — сообщил Бакыт Нурмуханов.

    Ранее заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов заявил, что изменения в Конституции не являются простой редакционной правкой.

    Конституционный суд Семья Конституционная реформа
