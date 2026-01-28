Ценности брака и семьи усилят на конституционном уровне в Казахстане

При этом предлагаемые в нем новеллы усилят и дополнят гарантии реализации и защиты прав и свобод исходя из принципа высшей ценности человека.

— Это абсолютизация права на жизнь, человекоцентричность, закрепление неприкосновенности личности и «правил Миранды», защита персональных данных в цифровую эпоху, усиление защиты чести и достоинства личности, социальных прав личности, принципа правовой определенности, — озвучил Бакыт Нурмуханов.

Он уточнил, что некоторые положения, предусмотренные сейчас в 7 разделе Конституции в качестве принципов правосудия, переносятся в данный раздел как гарантии прав человека и объединяются в самостоятельной статье.

— Получило новое звучание право на свободу слова и творчества, выделены его отдельные виды с гарантиями защиты интеллектуальной собственности, что является непременным условием свободного развития личности в демократическом и правовом государстве, — отметил зампредседателя Конституционного суда. По его словам, в Конституции будут усилены ценности брака и семьи, а также обязанность защиты окружающей среды, — сообщил Бакыт Нурмуханов.

Ранее заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов заявил, что изменения в Конституции не являются простой редакционной правкой.