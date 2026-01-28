Изменения в Конституции не являются простой редакционной правкой — зампред Конституционного суда

По его словам, предлагаемые изменения призваны закрепить правовые нормы, адекватные современным общественным отношениям и долгосрочным задачам развития государства. В частности, сводный проект предусматривает изложение преамбулы Конституции в новой редакции с учетом актуальных общенациональных ценностей и современных вызовов.

— В преамбуле зафиксированы фундаментальные цели, принципы, ценности и мотивы принятия Основного закона, отражена миссия государства, его исторический контекст и культурные особенности. Эти положения не подлежат частой ревизии и сохраняют актуальность на длительную перспективу, — отметил Бакыт Нурмуханов.

Как сообщил судья, в проекте также обновлены положения раздела «Основы конституционного строя», которые в мировой практике отражают базовые принципы организации государства, включая вопросы суверенитета и территориальной целостности. В документе закрепляется статус Казахстана как демократического, светского, правового и социального государства, высшими ценностями которого признаются человек, его жизнь, права и свободы. Кроме того, по-новому формулируется принцип разделения властей.

— Уточнены конституционные положения о действующем праве, вводится возможность установления специального правового режима на отдельных территориях, а также пересмотрены нормы, регулирующие деятельность общественных объединений и их взаимодействие с государством, — сообщил он.

Наряду с этим проект предусматривает совершенствование норм, касающихся взаимодействия государства и религии, государственных символов и других базовых институтов. Отдельное внимание уделено вопросам экономического развития, включая возможность введения специальных правовых режимов в финансовой сфере и создания так называемых «городов ускоренного развития».

— Данную норму следует рассматривать в тесной взаимосвязи с положением о том, что административно-территориальное устройство определяется исключительно конституционным законом. При этом унитарность государства, целостность, неприкосновенность и неотчуждаемость территории Казахстана остаются неизменными, — подчеркнул заместитель председателя Конституционного суда.

Напомним, что проходит четвертое заседание Комиссии по Конституционной реформе.

Итоговый текст поправок в Конституцию направят Президенту на этой неделе.