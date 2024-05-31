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    11:41, 31 Май 2024 | GMT +6

    В Кыргызстане голосами первых лиц страны распространяют фейковую рекламу

    фейк
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    В Кыргызстане в последние дни в соцсетях распространяются видеоролики, рекламирующие различные фейковые инвестиционные компании голосами первых лиц страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Министерство внутренних дел КР призывает граждан государства не верить фейковым видеороликам и сообщениям с голосами первых лиц страны.

    По данным министерства, в видеоролики вмонтированы голоса первых лиц страны, возможно созданные с помощью искусственного интеллекта. Также в ведомстве напомнили, что за распространение недостоверной информации предусмотрена ответственность.

    Ранее также фейковые сообщения и звонки поступали казахстанцам от имени главы МСХ РК, фото акима Рудного использовали в фейковой переписке, рассылали фейковые сообщения от имени руководства органов госдоходов Алматы.

     

    Теги:
    Мошенничество Фейки Криминал Кыргызстан Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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