В Кыргызстане голосами первых лиц страны распространяют фейковую рекламу

В Кыргызстане в последние дни в соцсетях распространяются видеоролики, рекламирующие различные фейковые инвестиционные компании голосами первых лиц страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Министерство внутренних дел КР призывает граждан государства не верить фейковым видеороликам и сообщениям с голосами первых лиц страны.

По данным министерства, в видеоролики вмонтированы голоса первых лиц страны, возможно созданные с помощью искусственного интеллекта. Также в ведомстве напомнили, что за распространение недостоверной информации предусмотрена ответственность.

Ранее также фейковые сообщения и звонки поступали казахстанцам от имени главы МСХ РК, фото акима Рудного использовали в фейковой переписке, рассылали фейковые сообщения от имени руководства органов госдоходов Алматы.