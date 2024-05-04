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    13:11, 04 Май 2024 | GMT +6

    Мошенники рассылают фейковые сообщения от имени руководства органов госдоходов Алматы

    Мошенники рассылают фейковые сообщения от имени руководства госдоходов в Алматы
    Фото: freepik.com

    Департамент государственных доходов по Алматы сообщил, что участились случаи фейковых мошеннических сообщений от имени руководства департамента и районных управлений госдоходов, передает агентство Kazinform.

    — Обращаем ваше внимание, что данные сообщения рассылаются интернет-мошенниками через WhatsApp, электронные письма, СМС, сообщения в социальных сетях, — говорится в сообщении.

    Департамент госдоходов рекомендует гражданам и предпринимателям проявлять особую бдительность, не доверять недостоверным рассылкам, не перечислять денежные средства, не переходить по сомнительным ссылкам, проверять достоверность полученных сообщений, обязательно сверять его содержание с информацией, опубликованной на официальных источниках департамента или комитета государственных доходов.

    — Призываем граждан не откликаться на подозрительные запросы и сообщать о любых случаях фишинга или мошенничества по контактам, указанным на официальном сайте департамента, или аккаунт Instagram @mkdalmaty_dgdalmaty, — уточнили в ведомстве.

    Теги:
    Мошенничество Регионы Безопасность Алматы
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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