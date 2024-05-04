Мошенники рассылают фейковые сообщения от имени руководства органов госдоходов Алматы

Департамент государственных доходов по Алматы сообщил, что участились случаи фейковых мошеннических сообщений от имени руководства департамента и районных управлений госдоходов, передает агентство Kazinform.

— Обращаем ваше внимание, что данные сообщения рассылаются интернет-мошенниками через WhatsApp, электронные письма, СМС, сообщения в социальных сетях, — говорится в сообщении.

Департамент госдоходов рекомендует гражданам и предпринимателям проявлять особую бдительность, не доверять недостоверным рассылкам, не перечислять денежные средства, не переходить по сомнительным ссылкам, проверять достоверность полученных сообщений, обязательно сверять его содержание с информацией, опубликованной на официальных источниках департамента или комитета государственных доходов.