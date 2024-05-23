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    17:50, 23 Май 2024 | GMT +6

    Сообщения и звонки от имени главы МСХ РК — фейк

    Телефонные мошенники
    Фото: pixabay.com

    Министерство сельского хозяйства РК уведомляет, что неизвестные лица с фейковых аккаунтов в мессенджерах звонят и рассылают сообщения от имени министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу министерства.


    Злоумышленники пытаются вывести собеседников на разговор, конечная цель которого заполучение денежных средств.

    В первую очередь действия злоумышленников направлены на руководителей сельскохозяйственных предприятий.

    — Если вы столкнулись с подобной ситуацией, просим не отвечать на сообщения, не вступать в коммуникацию, не переходить по ссылкам и не предоставлять данные, — информируют в Минсельхозе РК.

    В свою очередь правоохранительные органы призывают сообщать информацию о таких звонках и/или сообщениях в местное отделение полиции.

    Теги:
    МВД РК Мошенничество Минсельхоз Социальные сети
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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