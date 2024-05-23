Министерство сельского хозяйства РК уведомляет, что неизвестные лица с фейковых аккаунтов в мессенджерах звонят и рассылают сообщения от имени министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу министерства.



Злоумышленники пытаются вывести собеседников на разговор, конечная цель которого заполучение денежных средств.

В первую очередь действия злоумышленников направлены на руководителей сельскохозяйственных предприятий.

— Если вы столкнулись с подобной ситуацией, просим не отвечать на сообщения, не вступать в коммуникацию, не переходить по ссылкам и не предоставлять данные, — информируют в Минсельхозе РК.

В свою очередь правоохранительные органы призывают сообщать информацию о таких звонках и/или сообщениях в местное отделение полиции.