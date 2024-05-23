Фото акима Рудного использовали в фейковой переписке

В мессенджерах распространяется переписка между якобы акимом города Рудного Виктором Ионенко и неизвестным лицом о предстоящей проверке, в связи с тем, что депутаты «переводят деньги на ИГИЛ», передает корреспондент агентства Kazinform

Опровержение опубликовал аким города на личной странице в социальных сетях.

- Уважаемые рудничане! В мессенджере WhatsApp распространяется скриншот переписки между двумя контактами о предупреждении о предстоящей проверке, в связи с тем, что депутаты «переводят деньги на ИГИЛ». Один контакт с использованием моих личных данных: фамилии, имени, отчества и фотографией, с указанием номера сотового телефона, который не зарегистрирован на меня и не используется мною, второй - неустановленный номер телефона. Данные материалы не соответствуют действительности и являются фейковыми, прошу не поддаваться ложной информации, – написал В. Ионенко.