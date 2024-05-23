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    03:00, 23 Май 2024 | GMT +6

    Фото акима Рудного использовали в фейковой переписке

    Фото акима Рудного использовали в фейковой переписке
    Фото: instagram/@viktot.ionenko

    В мессенджерах распространяется переписка между якобы акимом города Рудного Виктором Ионенко и неизвестным лицом о предстоящей проверке, в связи с тем, что депутаты «переводят деньги на ИГИЛ», передает корреспондент агентства Kazinform

    Опровержение опубликовал аким города на личной странице в социальных сетях.

    - Уважаемые рудничане! В мессенджере WhatsApp распространяется скриншот переписки между двумя контактами о предупреждении о предстоящей проверке, в связи с тем, что депутаты «переводят деньги на ИГИЛ». Один контакт с использованием моих личных данных: фамилии, имени, отчества и фотографией, с указанием номера сотового телефона, который не зарегистрирован на меня и не используется мною, второй - неустановленный номер телефона. Данные материалы не соответствуют действительности и являются фейковыми, прошу не поддаваться ложной информации, – написал В. Ионенко.

    В полиции подтвердили обращение Виктора Ионенко и сообщили, что проводят разбирательства по факту.

    Теги:
    Мошенничество Регионы Костанайская область Борьба с преступностью Акимы
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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