В Казахстане празднуют День Победы

Это праздник, посвященный победе над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Именно в ночь на 9 мая, в 1:00 ч. по московскому времени, был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии.

Участие Главы государства в памятных мероприятиях

Накануне, 8 мая, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу «Отан Ана» в Астане и почтил минутой молчания павших героев.

Фото: Акорда

А сегодня, 9 мая, Глава государства примет участие в юбилейных мероприятиях в Москве, в том числе в масштабном военном параде. Казахстан на параде в российской столице представит парадный расчет 37-й десантно-штурмовой бригады имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова Вооруженных сил Казахстана. Это подразделение входит в Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ и несет службу в постоянной боевой готовности.

Ранее военнослужащие этой бригады и атташе по вопросам обороны Министерства обороны РК в РФ генерал-лейтенант Талгат Койбаков посетили Музей героев панфиловцев в Волоколамске и возложили цветы к мемориалу. Также они побывали в селе Нелидово и почтили память павших воинов, похороненных в братской могиле.

Финансовая поддержка ветеранов

По данным Министерства труда и социальной защиты РК, по состоянию на 5 мая в Казахстане проживают 105 ветеранов Второй мировой войны и 40 707 граждан других категорий, внесших вклад в Победу. К сожалению, с каждым годом героев той войны становится все меньше.

Фото: ШҚО ақпараттық орталығы

Для поддержки ветеранов и тружеников тыла с начала 2025 года государство выделило 4,3 млрд тенге. Всего на эти цели в бюджете предусмотрели 17 млрд тенге.

В Астане к 80-летию Великой Победы шесть ветеранов получили по 5 млн тенге.

Как рассказала главный эксперт департамента социальной помощи Минтруда Куралай Тулеубаева, ветеранам и труженикам тыла выплачивается ежемесячное специальное государственное пособие из республиканского бюджета в размере до 16 МРП (в 2025 году — 62 912 тенге). Дополнительно ветераны получают поддержку из местных бюджетов.

Подвиг казахстанцев — навсегда в истории

Во время военного парада 7 мая в Астане Президент Казахстана напомнил, что на фронт ушли более 1 млн 200 тысяч казахстанцев. Половина из них отдали жизни за мирное будущее.

Свыше 500 наших соотечественников удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них: Талгат Бигельдинов, Бауыржан Момышулы, Маншук Маметова, Алия Молдагулова, Сабыр Рахимов, Рахимжан Кошкарбаев и многие другие.

Также он объявил о решение назвать около 500 улиц по всей стране именами воинов-казахстанцев.

Как Казахстан отмечает День Победы

Масштабные торжества — от церемоний возложения цветов до концертных программ — проходят в эти дни по всей стране. В честь героев войны в регионах организованы акции памяти, включая шествие «Батырларға тағзым» («Поклонимся героям»). Потомки участников самой кровопролитной в истории человечества войны пронесут по улицам их портреты.

Фото: акимат Алматы

В Астане пройдут около 100 различных мероприятий: выставки, спектакли, концерты, акции. В Алматы 9, 10 и 11 мая ко Дню Победы так же состоятся праздничные мероприятия.

Главным событием и ярким акцентом празднования, безусловно, стал военный парад у монумента «Қазақ елі» в столице Казахстана. В нем участвовали более 4000 военнослужащих, свыше 200 единиц техники и 66 вертолетов и самолетов.

Завершит празднование 80-летия Великой Победы красочный фейерверк в Астане. Световое шоу начнется в 22:00 на двух площадках — у Ботанического сада и у моста «Атырау». Планируется около 4000 залпов на каждой локации.