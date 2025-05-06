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    12:41, 06 Май 2025 | GMT +5

    Кто представит Казахстан на параде Победы в Москве

    Парадный расчет казахстанских военнослужащих 37-й десантно-штурмовой бригады имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова находится в России, где готовится к участию в военном параде на Красной площади, передает агентство Kazinform.

    Кто представляет Казахстан на параде Победы в Москве
    Фото: скрин с видео

    Как отметили в Минобороны, символично, что именно воины-панфиловцы 316-й стрелковой дивизии героически сражались на Волоколамском направлении в 1941 году, обороняя Москву. За проявленные мужество, стойкость и героизм дивизия была награждена орденом Красного знамени и получила звание Гвардейской.

    Парадный расчет из Казахстана возглавляет командир 37-й бригады полковник Алмас Тулегенов. Он награжден орденом «Айбын» II степени и медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін». В составе расчета – 80 военнослужащих, в том числе 11 офицеров, 24 контрактника и 45 солдат срочной службы.

    37-я десантно-штурмовая бригада входит в состав Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Это соединение находится в постоянной боевой готовности и в мирное время выполняет задачи по обеспечению общественной безопасности в условиях ЧП, охране госграницы, обороне стратегических объектов, а также участвует в антитеррористических операциях и ликвидации последствий ЧС.

    Тем временем в Астане завтра, 7 мая, в 11:00 на площади у монумента «Қазақ елі» пройдет масштабный военный парад. В нем примут участие 4 000 военнослужащих, более 200 единиц вооружения и техники, а также 66 летательных аппаратов.

    Теги:
    80-летие Победы День Победы Видео Победа Россия Парад к 80-летию Победы
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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