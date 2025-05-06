Концерты, эстафеты, спектакли: какие мероприятия пройдут в Астане 7 и 9 мая

В Астане пройдут концерты, выставки, акции, спектакли.

6-8 мая в местах массового скопления людей волонтеры будут проводить блиц-опрос и раздавать в общественных местах ленты «Жеңіс лентасы» и значки.

6 мая в 19:00 в Государственном академическом русском театре драмы им. М. Горького планируется показ спектакля «Алия», в это же время в Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева состоится праздничный концерт «Кестелі орамал». Также во Дворце «Жастар» в 19:00 часов запланирована концертная программа эстрадно-симфонического оркестра «Астана».

В Астане уже проходит чемпионат мира по теннису среди мужчин и женщин-параспортсменов — «VIRTUS WORLD TENNIS CHAMPIONSHIP» (лица с интеллектуальными нарушениями в развитии), который продлится до 11 мая в теннисном центре «Даулет» по адресу: ул. Қордай, 6. Вход для зрителей — свободный.

С 6 по 10 мая в столице проходит открытый городской чемпионат по спортивной гимнастике. Соревнования состоятся в СК «Жеңіс» по адресу: ул. Ә. Жангелдин, 9А. Вход для зрителей — свободный.

7 мая 2025 года в 11:00 часов в Астане пройдут концерты и прямая трансляция военного парада. С 11:00 на больших LED-экранах будет вестись трансляция парада сразу на нескольких площадках:

На городской площади у здания столичного акимата (прямая трансляция и праздничный концерт); На территории стадиона «Астана Арена» (прямая трансляция и праздничный концерт); Территория парковки «Astana Music Hall» (Кувшин) по проспекту Б. Момышулы, 1 (только прямая трансляция).

Кроме того, мероприятие будет транслироваться в прямом эфире республиканских телеканалов.

В 12:00 часов на территории Государственного театра драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова будет организован праздничный концерт под открытым небом с участием артистов.

8 мая в 15.00 часов планируется провести акцию по посадке деревьев в честь празднования 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне и в рамках экологической акции «Таза Қазақстан».

9 мая в Ботаническом саду состоится легкоатлетическая эстафета среди столичных студентов и школьников, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Эстафета начнётся в 9:00 часов. К участию допускаются учащиеся и студенты, имеющие спортивную подготовку и прошедшие медицинский осмотр (команды должны предоставить заявку, заверенную руководителем и врачом).

9 мая пройдут праздничные концерты к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне с 11:00 до 17:00 часов в парке «Жастар» и в 17:00 часов на городской площади. В этот же день в 18:00 часов состоится премьера спектакля «Ар адамы — Бауыржан» в Государственном театре драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова.

Также 9 мая с 10:00 до 12.00 часов состоится поздравление с оркестром с участием представителей акимата города, Министерства обороны РК, воспитанников детско-юношеско военно-патриотического движения «Жас Сарбаз», военного оркестра.

Кроме того, 9 мая в столице стартует международный турнир по дзюдо «Qazaqstan Barysy Grand Slam». Соревнования пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова. Вход для зрителей — свободный.

10 мая в 17:00 часов состоится праздничный концерт «Майский вальс», который пройдет в Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева.

10 мая в 18:00 часов на сцене Государственного театра драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова состоится премьера документальной драмы «Ар адамы. Бауыржан», написанной Б. Кадыром и Ж. Жуманбаем.

Напомним, в честь 80-летия Победы была перечислена единовременная выплата ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, труженикам тыла, проживающим в Астане. Также в рамках акции «Адреса заботы» ветеранам вручаются продовольственные корзины, очищены дворы от мусора и др.

Ранее сообщалось, что 7 мая в Астане пройдет парад в честь 80-летия Великой Победы. В связи с этим, 7 мая на ряде улиц введут временные ограничения.