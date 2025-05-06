Военный парад в Астане: какие дороги временно перекроют 7 мая

С 6:30 по 8:00 утра 7 мая по маршруту улица А-334 — проспект Ақжол — проспект Р. Қошкарбаева — улица Аманжолова, по улице Аманжолова от проспекта Р. Қошкарбаева до улицы Ж. Нәжімеденова при подвозе личного состава.

Фото: акимат Астаны

С 5:00 по 14:00 часов стоянка перед музыкально-драматическим театром им. К. Қуанышпаева и по улице К. Қуанышпаева от улицы А.Байтұрсынова по улице Ж. Нәжімеденова, правая сторона улицы Нұрмаганбетова от улицы А.Байтұрсынова по улице Ж. Нәжімеденова, стоянка для автобусов подвоза личного состава.

С 5:00 по 14:00 по улице Панфилова (от проспекта Тәуелсіздік до улицы Нұрмаганбетова) и по улице Нұрмаганбетова (от улицы Панфилова до улицы Райымбек Батыра) стоянка для большегрузных тралов для погрузки после торжественного прохождения.

Дополнительно с 5:00 до 13:00 перекроют проспект Тәуелсіздік (от Момышұлы до Панфилова), а также ограничат движение на улицах Ақыртас, Қалдаякова и Қошқарбаева — там будет временно размещена техника.

Вместе с тем, с 7:00 до 14:00 часов на территории парковки «Astana Music Hall» (Кувшин) по проспекту Б. Момышұлы, 1 будут введены временные ограничения.

Завершится день возвращением военных: с 12:30 до 14:00 часов, техника и автобусы проедут по маршруту улица Панфилова — улица Нұрмаганбетова — проспект Қошкарбаева — проспект Ақжол — улица А-334 обратно в пункт дислокации.

Вместе с тем, возможны ограничения для пешеходов: проход по некоторым пешеходным переходам может быть закрыт или перенаправлен. Жителям и гостям города советуют следовать указателям и временным знакам.

В целях обеспечения безопасного проезда военной техники в местах проведения парада на некоторых участках будут повернуты верхние части консолей светофорных объектов.

— Проход и проезд на указанных участках возобновят по окончании всех мероприятий. Просим соблюдать правила безопасности и указания сотрудников правоохранительных органов, — отметили в акимате.

В этот день (7 мая) изменится схема движения следующих автобусных маршрутов: № 3, 4, 4А, 14, 15, 15А, 19, 21, 29, 29А, 30, 32, 40, 43, 47, 50, 51, 55А, 55Б, 56, 57, 58, 61, 62, 66, 84, 121, 502, 504. Схему движения автобусов можно посмотреть по ссылке.

В военном параде в Астане примут участие свыше 4000 военнослужащих Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Казахстана, более 200 единиц военной техники и 66 единиц авиационной техники.