Алматы готовится отметить 9 Мая: концерты, парады и военная техника

9 мая в парке 28 гвардейцев-панфиловцев состоится масштабная концертная программа, посвященная 80-летию Великой Победы. Уже сегодня, прогуливаясь по этому историческому месту, можно почувствовать атмосферу праздника. В парке многолюдно: здесь семьи с детьми, молодежь, школьники и люди в военной форме, а также множество спецтехники.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Одним из новых объектов парка стал музей военной техники под открытым небом. Посетители с интересом рассматривают технику, которая использовалась в годы Великой Отечественной войны. В экспозиции — легендарные танки Т-34, Т-44, Т-55, гаубицы 1931 года выпуска и знаменитая боевая машина «Катюша».

Фото: Александр Павский / Kazinform

9 мая в 09:30 здесь начнется церемония возложения цветов к Вечному огню с участием Государственного духового оркестра под управлением Каната Ахметова. Ветеранов угостят блюдами полевой кухни, для них также будет организована отдельная концертная программа в специальном шатре. Также в парке для жителей и гостей города с 09:45 и до 21:00 на главной сцене парка музыка будет звучать без перерыва — праздничные концерты продлятся весь день.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Дневную программу откроет торжественное выступление эстрадно-симфонического оркестра акима Алматы AlJazz Symphony под управлением маэстро Александра Белякова. Под сопровождение оркестра прозвучат знаковые произведения военных лет и патриотические песни: «Синий платочек», «Темная ночь», «Эх, дороги», «Журавли», «Нам нужна одна победа», «День Победы», «Жеңіс күні», «Соғыстан қайтқан солдаттар», «Кестелі орамал», «Әлия» и другие.

В программе примут участие известные казахстанские исполнители: Толеген Рахымбаев, Венера Алпыспаева, Олег Татамиров, Алексей Тимофеев, Толкын Забирова, Береке Енкебаева, Бахтияр Тайлакбаев, Игорь Благодарный, Максат Саматов, а также вокальные ансамбли Art Classic, Il Canto, La Bella и другие.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Продолжат музыкальную эстафету концерт «Қасымның әндері-ай», сольное выступление народного артиста Казахстана Талгата Күзембаева и группы «Генерал».

В 19:00 на телебашне Кок-Тобе начнется мультимедийное поздравление с Днем Победы с именами известных казахстанцев-героев Великой Отечественной войны как дань памяти казахстанским героям, имена которых золотыми буквами вписаны в летопись Великой Победы.

Фото: Александр Павский / Kazinform

С 19:00 до 21:00 зрителей ждет вечерняя концертная программа с участием ярких звезд казахстанской сцены. В исполнении квартетов Il Canto и La Bella прозвучат песни «Смуглянка» и «Катюша», дуэт Аркаим, ансамбли «Алатау серілері» и «Жұмыр қылыш» исполнят национальные мелодии, а сольные номера представят Сай Махамбет, Ержан Максим, Нуржан Керменбаев, Жубаныш Жексенулы и другие артисты. Финалом вечера станут выступления групп КешYOU, JasStars, «Алдаспан» и «Жігіттер», наполняющие парк атмосферой гордости, сплоченности и памяти о героях.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Песни Победы также продолжат звучать под открытым небом 10 и 11 мая в парке 28 гвардейцев-панфиловцев.

10 мая с 11:00 до 15:00 на сцене у памятника Славы выступят ансамбль «Сазген сазы» с национальными кюями, этно-группа «Арқайым», коллектив «Музарт Life», театр «Семь чудес», Сулушаш Нурмаганбетова, Гарифа Игисинова, Еркеш Хасенов, Казыбек Адикей, Акылбек Жеменей, Октем Алтаев, Далел Уашев и Индира Елемес.

11 мая в 12:00 праздничная программа продолжится концертом «Никто не забыт, ничто не забыто!». На сцену выйдет ансамбль народных инструментов «Сазген сазы», а также Саят Нургазин, Бауржан Мусин и Женис Ержанов. В 13:00 начнется выступление группы «Асыл», а финальные номера исполнят артисты «Алматы әуендері» в дуэте с Талгатом Кузембаевым, Дауреном Байбори, Эриком Толеновым, Тахминой Ашимбековой и Казыбеком Адикеем.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Отметим, что в честь 80-летия Победы 9 мая в 21:00 на площади Абая в Алматы состоится масштабное световое шоу с участием более 500 дронов. В небе над городом оживут образы легендарных героинь — Маншук Маметовой и Алии Молдагуловой, а также образ Бауыржана Момышулы.

Ранее сообщалось о том, как Алматы отпразднует 80-летие Победы.

Сегодня во всех восьми районах Алматы открылись аллеи ветеранов Великой Отечественной войны в рамках экологической акции, приуроченной к 80-летию Победы.