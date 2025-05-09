В Алматы открыли восемь аллей ветеранов Великой отечественной войны

Экоакция организована в рамках республиканской программы «Таза Қазақстан» и общегородской кампании «Алматы — наш общий дом».

В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в торжественном открытии Аллеи ветеранов Великой Отечественной войны принял участие аким города Ерболат Досаев, ветераны Великой Отечественной войны, члены их семей, а также заслуженные артисты Казахстана и представители общественности.

— В юбилейный год 80-летия Победы в Алматы мы решили отметить его по-особенному: во всех районах города одновременно открыты аллеи ветеранов Великой Отечественной войны. Я хотел, чтобы жители каждого района знали эти места и приходили почтить память наших героев. В Алматы проживает 21 ветеран — это самое большое количество в стране. Мы также отдаем дань уважения тем ветеранам, которые ушли за последние два года. Всего будет высажено 29 деревьев. Эти аллеи станут частью нашего города — живым напоминанием для будущих поколений: детей, внуков и правнуков, которые будут гордиться подвигами своих предков и помнить, какой ценой была завоевана Великая Победа, — отметил Ерболат Досаев.

Фото: акимат Алматы

Вместе с близкими родственниками ветеранов аким Алматы высадил липы, рядом с которыми установлены именные таблички в память о героях ВОВ. Для посадок были выбраны крупномерные деревья — липы, высотой 6 метров. Липа символизирует память, долговечность и жизненную силу, поэтому ее часто сажают в честь ветеранов Великой Отечественной войны.

При посадках крупномеров применялись современные методы и технологии, устанавливались опорные стойки из березовых стволов для поддержания деревьев, системы прикорневого полива для лиственных деревьев.

Фото: акимат Алматы

Внуки и правнуки ветеранов поблагодарили акима города за создание аллеи и увековечивание памяти ветеранов Великой Отечественной войны.

— Позвольте выразить благодарность от лица всех родственников ветеранов войны за то, что мы почтили память наших дедов, отцов, матерей и бабушек. Липа — это знаковое дерево, оно символизирует силу духа, стойкость и верность. Этот древний и благородный символ будет напоминать нам о тех, кто отдал свои силы и жизни ради будущих поколений. Липа, с ее благоухающим цветом и долголетием, будет расти и крепнуть, как память о героях, чьи подвиги всегда будут жить в наших сердцах, — сказала Юлия Завадская, внучка ветерана войны Ольги Савенко.

Фото: акимат Алматы

Каждая семья фронтовика вложила свою частичку души, приняв участие в посадке деревьев.

— В этом году мы отмечаем 80-ю годовщину Победы в Великой отечественной войне. Мы благодарны за идею и реализацию такой аллеи. Наши потомки будут приходить вспоминать, что эти деревья посажены нашими дедами, — сказал ветеран ВОВ Камбар Амирович Сарсенов, которому в октябре прошлого года исполнилось 100 лет.

Фото: акимат Алматы

Среди собравшихся участников были и заслуженные артисты Казахстана Нурлан Абдуллин, Асылбек Енсепов, актриса Жанар Айжанова, а также казахстанские спортсмены, призеры Олимпийских игр в Париже — Александра Ле, Нариман Курбанов и Ислам Сатпаев.

— Для меня это особенный праздник, ведь мой отец был ветераном войны, но, к сожалению, его уже нет с нами. 9 мая я обязательно иду к его могиле — отдать дань памяти. Отец всегда говорил: «Пусть небо будет мирным». Тогда мама, светлая ей память, шутила: «Что ты все про небо — лучше детей домой приведи». А теперь мы понимаем, насколько важны эти простые слова. Пусть небо будет мирным, пусть будет согласие и единство. Пусть все будут в добром здравии, — сказал заслуженный артист Казахстана Нурлан Абдуллин.

Фото: акимат Алматы

— Мы участвуем в республиканской программе «Таза Қазақстан». И мы как спортсмены стараемся не только радовать наших казахстанцев результатами, победами, но также стараемся облагородить наш любимый город Алматы. Ведь чистота начинается с нас, и данная акция помогает нам улучшить экологическую ситуацию в нашем городе, — отметил спортсмен Ислам Сатпаев.

В этот день в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев было высажено 29 именных деревьев высотой 6 метров породы липа. Всего на открытых аллеях ветеранам ВОВ было высажено 200 лип.

Ранее агентство Kazinform опубликовало воспоминания сына и племянника первой казахской женщины-летчицы Хиуаз Доспановой.

Всего в Казахстане проживают 105 ветеранов Второй мировой войны.