В Казахстане осталось 105 ветеранов Второй мировой войны

— По состоянию на 5 мая в Казахстане проживают 105 ветеранов Второй мировой войны и 40 707 граждан других категорий, внесших вклад в Победу, — заявил он.

По его словам, местные администрации оказывают ветеранам всестороннюю помощь за счет местного бюджета и спонсоров. В частности:

оплата коммунальных услуг (2,6 млрд тенге);

помощь в ремонте жилья (21,5 млн тенге);

приобретение топлива (14,5 млн тенге);

льготы на проезд в общественном транспорте (4,1 млрд тенге);

обеспечение лекарствами (48,5 млн тенге);

протезирование зубов (441,9 млн тенге);

продуктовые наборы (103,9 млн тенге).

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу «Отан Ана».