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    17:22, 08 Май 2025 | GMT +5

    В Казахстане осталось 105 ветеранов Второй мировой войны

    Заместитель министра труда и социальной защиты населения Казахстана Олжас Анафин на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил, сколько ветеранов Второй мировой войны проживают в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ветераны
    Фото: акимат Астаны

    — По состоянию на 5 мая в Казахстане проживают 105 ветеранов Второй мировой войны и 40 707 граждан других категорий, внесших вклад в Победу, — заявил он.

    По его словам, местные администрации оказывают ветеранам всестороннюю помощь за счет местного бюджета и спонсоров. В частности:

    • оплата коммунальных услуг (2,6 млрд тенге);
    • помощь в ремонте жилья (21,5 млн тенге);
    • приобретение топлива (14,5 млн тенге);
    • льготы на проезд в общественном транспорте (4,1 млрд тенге);
    • обеспечение лекарствами (48,5 млн тенге);
    • протезирование зубов (441,9 млн тенге);
    • продуктовые наборы (103,9 млн тенге).

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу «Отан Ана».

    Теги:
    Война Ветераны войны Ветераны
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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