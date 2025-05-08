17:22, 08 Май 2025 | GMT +5
В Казахстане осталось 105 ветеранов Второй мировой войны
Заместитель министра труда и социальной защиты населения Казахстана Олжас Анафин на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил, сколько ветеранов Второй мировой войны проживают в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.
— По состоянию на 5 мая в Казахстане проживают 105 ветеранов Второй мировой войны и 40 707 граждан других категорий, внесших вклад в Победу, — заявил он.
По его словам, местные администрации оказывают ветеранам всестороннюю помощь за счет местного бюджета и спонсоров. В частности:
- оплата коммунальных услуг (2,6 млрд тенге);
- помощь в ремонте жилья (21,5 млн тенге);
- приобретение топлива (14,5 млн тенге);
- льготы на проезд в общественном транспорте (4,1 млрд тенге);
- обеспечение лекарствами (48,5 млн тенге);
- протезирование зубов (441,9 млн тенге);
- продуктовые наборы (103,9 млн тенге).
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