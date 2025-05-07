Как в Алматы отпразднуют День защитника Отечества и 80-летие Победы

Акимат города представил программу праздничных мероприятий:

Алмалинский район

8 мая в 11:00 состоится торжественное открытие Аллеи Победы с участием оркестра и посадкой деревьев. Место проведения — перекресток улиц Толе би и Амангельды.

9 мая в 12:00 на площади ТЮЗ имени Мусрепова состоится праздничный концерт, посвященный Дню Победы.

Медеуский район

7 мая в 11:00 в парке 28 гвардейцев-панфиловцев состоится прямая трансляция масштабного военного парада, посвященного Дню защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В 12:00 в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев пройдет праздничный концерт с участием творческих коллективов района. В рамках мероприятия 300 школьников примут участие в праздничном параде.

9 мая в 09:30 состоится возложение цветов к Вечному огню в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. Также в этот день в 16:00 состоится праздничное мероприятие с участием творческих коллективов Медеуского района.

В праздничный день 9 мая волонтерами будет организована раздача ленточек «Жеңіс лентасы».

Бостандыкский район

8 мая в 8:30 — субботник в честь 80-летия Победы в парке «Жас Канат». В 11:00 — возложение цветов к обелиску в микрорайоне Нур-Алатау.

Ауэзовский район

8 мая в 09:00 состоится торжественная церемония возложения цветов к Братской могиле участников Великой Отечественной войны (проспект Райымбека, 235).

9 мая в 11:00 на территории Family park пройдет праздничный концерт «Ешкім де, ештеңе де ұмытылмайды» с участием духового оркестра Военно-инженерного института.

Алатауский район

7 мая в 10:00 состоится церемония возложения цветов к памятнику «Ер есімі — Ел есінде» перед акиматом Алатауского района. Затем в 11:00 на площади перед театром традиционного искусства «Алатау» пройдет концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества (7 мая) и Дню Победы (9 мая).

8 мая в 10:00 открытие аллеи ветеранов в микрорайоне Зердели д. 1/78.

Фото: акимат Алматы

Турксибский район

8 мая в 10:00 в районе состоится торжественная церемония возложения цветов к памятным стелам и мемориалам (мемориал Славы, мемориал «Победа Советского народа в Великой Отечественной войне», мемориал Победы на Северном кладбище, стела в сквере ветеранов-афганцев, памятник выпускникам, павшим на фронтах войны, а также мемориал Славы в память о погибших летчиках).

В мероприятиях примут участие ветераны района, представители Военного института Сухопутных войск РК, учащиеся школ, студенты вузов и колледжей.

Также 8 мая в 10:00 открытие аллеи ветеранов в микрорайоне Жас Канат.

9 мая в 11:00 в парке имени Сакена Сейфуллина пройдет посвященный Дню Победы концерт с участием звезд казахстанской эстрады, выступление эстрадно-симфонического оркестра и праздничный обед для ветеранов с традиционной солдатской кашей.

Жетысуский район

7 мая в 09:00 состоится церемония возложения цветов к памятнику Неизвестного солдата на Центральном кладбище (проспект Райымбека, 235).

8 мая в 13:00 открытие аллеи ветеранов в микрорайоне Кокмайса.

9 мая в 10:00 в сквере аль-Фараби (микрорайон Айнабулак) пройдет концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады.

Наурызбайский район

8 мая в 9:00 на территории школы № 187 Наурызбайского района (улица Жандосова, 2) состоится торжественное открытие Аллеи ветеранов, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках мероприятия пройдет возложение цветов и посадка деревьев в память о героях войны.

9 мая в 11:00 в амфитеатре (микрорайон Шугыла, 347) состоится праздничное мероприятие. В программе — концерт, выставка, полевая кухня и раздача солдатской каши.

Отметим, что в Астане запланировано порядка 100 различных мероприятий, посвященных празднованию 7 мая — Дня защитника Отечества и 9 мая — 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.

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