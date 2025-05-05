Музей военной техники открыли в парке имени 28 панфиловцев в Алматы

Символическую ленту разрезали заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев и заместитель акима города Алматы Азамат Калдыбеков.

В мероприятии приняли участие командование Алматинского регионального гарнизона, Национальной гвардии, Академии Пограничной службы КНБ, ветераны Вооруженных сил, курсанты военных вузов и воспитанники военно-патриотического движения «Жас сарбаз».

Фото: Досбол Атажан

— Этот музей военной техники — дань памяти погибшим на фронте, раненым и пропавшим без вести. Этот музей — выражение благодарности и уважения тем, кто самоотверженно сражался за победу, тем, кто приближал ее в тылу — шахтерам и горнякам, пастухам и земледельцам, рабочим, стоявшим у станков круглые сутки, — отметил генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев.

На обозрение посетителей выставлены танки Т-34, Т-44, Т-55, гаубицы калибра 230 мм 1931 года выпуска и знаменитая боевая машина БМ-13 реактивной артиллерии «Катюша». Они позволяют увидеть военную технику, стоявшую на вооружении войск в годы ВОВ.

Фото: Досбол Атажан

Кроме того в этом году к 80-летию Победы отреставрирован Дом армии. На его фасаде с парадной стороны установлен современный барельеф, отражающий тенденции военно-патриотического воспитания молодежи.

В здании Дома армии расположен филиал Национального военно-патриотического центра. После открытия в нем начнут работу детские военно-патриотические клубы. Капитальный ремонт проведен в концертном и мраморном залах, Музее боевой славы. Для съемки детских военно-патриотических фильмов создан огромный современный кинопавильон.

Фото: Досбол Атажан

В рамках мероприятия Министерство обороны вручило награды от имени ведомства лицам и организациям, внесшим вклад в создание музея под открытым небом и реконструкцию Дома армии.

— Поздравляю с Днем защитника Отечества, который отмечается 7 мая, и с Днем Победы — 9 мая. В этом году мы празднуем 80-летие победы. Это день почитания подвига героических предков, подаривших нам мирное небо, — сказал заместитель акима Алматы Азамат Калдыбеков.

Напомним, ранее сообщалось, что в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев будет обновлен Мемориал Славы.