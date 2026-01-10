В Казахстане началось январское ЕНТ

— Около 187 тысяч человек подали заявления для участия в ЕНТ, что на 20 тысяч больше по сравнению с прошлым годом. Из них 75,2% изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 24,6% — на русском, 189 человек — на английском языке. При подаче заявлений абитуриенты сами выбрали дату, время и пункт тестирования, — сообщает Миннауки.

Наиболее часто выбираемой комбинацией профильных предметов является «Математика-Физика» — 19,2%. Это будущие учителя, инженеры, механики, техники и технологи, энергетики, строители. Далее идут комбинации «Биология-Химия» — 16,9% и «Творческий экзамен» — 9,7%, соответственно будущие медики и специалисты творческих сфер.

— Во время ЕНТ в программе тестирования будут доступны калькулятор, Периодическая система химических элементов (таблица Менделеева) и таблица растворимости солей. А на аппеляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат тестируемого, подавшего на апелляцию будет доступен в личном кабинете после принятия решения аппеляционной комиссии, — добавили в министерстве.

В ведомстве отметили, что в 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Абитуриенты по-прежнему сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет «История Казахстана», по 10 заданий — на «Грамотность чтения» и «Математическую грамотность», а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимальный возможный результат ЕНТ остается прежним и составляет 140 баллов.

Время тестирования — 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в размере 40 минут.

В Министерстве науки и высшего образования напомнили, в январском ЕНТ участвуют лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих ГОП в другие направления подготовки на платной основе, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, граждане РК, обучавшиеся за рубежом, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

Ранее стало известно о том, сколько надо набрать на ЕНТ в 2026 году, чтобы сдать.

Напомним, онлайн-пробные тесты для подготовки к ЕНТ обновили в Казахстане.