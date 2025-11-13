Сколько надо набрать на ЕНТ в 2026 году, чтобы сдать

Формат ЕНТ: 5 предметов (3 обязательных + 2 профильных).

Математическая грамотность — 10 заданий, пороговый балл — 3;

Грамотность чтения — 10 заданий, пороговый балл — 3;

История Казахстана — 20 заданий, пороговый балл — 5;

1 профильный предмет — 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл — 5;

2 профильный предмет — 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл — 5.

Ранее сообщалось, что Миннауки и высшего образования РК и ETS, международная организация в сфере образования и развития талантов, будут сотрудничать для трансформации ЕНТ.

Сколько стоит подготовка к экзамену — здесь.