20:04, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5
Сколько надо набрать на ЕНТ в 2026 году, чтобы сдать
Пороговые баллы Единого национального тестирования на 2026 год опубликовал Национальный центр тестирования РК, передает агентство Kazinform.
Формат ЕНТ: 5 предметов (3 обязательных + 2 профильных).
- Математическая грамотность — 10 заданий, пороговый балл — 3;
- Грамотность чтения — 10 заданий, пороговый балл — 3;
- История Казахстана — 20 заданий, пороговый балл — 5;
- 1 профильный предмет — 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл — 5;
- 2 профильный предмет — 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл — 5.
Ранее сообщалось, что Миннауки и высшего образования РК и ETS, международная организация в сфере образования и развития талантов, будут сотрудничать для трансформации ЕНТ.
Сколько стоит подготовка к экзамену — здесь.