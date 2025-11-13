РУ
    20:04, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Сколько надо набрать на ЕНТ в 2026 году, чтобы сдать

    Пороговые баллы Единого национального тестирования на 2026 год опубликовал Национальный центр тестирования РК, передает агентство Kazinform.

    экзамены в Турции
    Фото: Anadolu ajansı

    Формат ЕНТ: 5 предметов (3 обязательных + 2 профильных).

    • Математическая грамотность — 10 заданий, пороговый балл — 3;
    • Грамотность чтения — 10 заданий, пороговый балл — 3;
    • История Казахстана — 20 заданий, пороговый балл — 5;
    • 1 профильный предмет — 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл — 5;
    • 2 профильный предмет — 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл — 5.

    Ранее сообщалось, что Миннауки и высшего образования РК и ETS, международная организация в сфере образования и развития талантов, будут сотрудничать для трансформации ЕНТ.

    Сколько стоит подготовка к экзамену — здесь.

    ЕНТ Абитуриенты Образование
    Наталья Мосунова
    Автор
