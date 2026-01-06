Онлайн-пробные тесты для подготовки к ЕНТ обновили в Казахстане

Как сообщили в Национальном центре тестирования Министерства науки и высшего образования РК, пройти платное пробное тестирование можно на сайте app.testcenter.kz. Для этого необходимо зарегистрироваться и выбрать соответствующий раздел.

— Мы рады сообщить, что обновлены онлайн пробные для подготовки к ЕНТ, — говорится в соообщении.

