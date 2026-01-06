РУ
    23:01, 05 Январь 2026 | GMT +5

    Онлайн-пробные тесты для подготовки к ЕНТ обновили в Казахстане

    В Казахстане обновили онлайн-пробные для подготовки к единому национальному тестированию, передает агентство Kazinform.

    образование
    Фото: freepik

    Как сообщили в Национальном центре тестирования Министерства науки и высшего образования РК, пройти платное пробное тестирование можно на сайте app.testcenter.kz. Для этого необходимо зарегистрироваться и выбрать соответствующий раздел.

    — Мы рады сообщить, что обновлены онлайн пробные для подготовки к ЕНТ, — говорится в соообщении.

    Ранее мы писали, когда в Казахстане стартует прием заявок на участие в комплексном тестировании для поступления в магистратуру. 

     

    Теги:
    ЕНТ Образование Миннауки и высшего образования РК
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
