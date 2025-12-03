РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:30, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    В Израиле предложили штрафовать водителей за SMS на $3000

    Власти готовят ужесточение наказаний за нарушения на дорогах, включая использование телефона за рулем, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В Израиле предложили штрафовать водителей за SMS на $3000
    Фото: Israel national news

    Министр транспорта Израиля Мири Регев объявила о планах ввести штраф в размере до 10 000 шекелей (около $3000) за отправку текстовых сообщений во время движения. Выступая на конференции по транспорту, энергетике и инфраструктуре, организованной новостной группой Yedioth Ahronoth в понедельник, она заявила, что полиция будет выписывать штраф сразу, без судебного разбирательства.

    — Если полиция поймает человека за перепиской, ему сразу выпишут штраф в 10 000 шекелей. Он не пойдет в суд. При повторном нарушении автомобиль будет конфискован, — сказала министр, цитируемая изданием Ynet.

    Регев связала рост аварийности с поведением водителей, указав, что «80 процентов ДТП — это человеческий фактор», включая усталость, вождение в нетрезвом виде и использование мобильного телефона. На дорогах Израиля в этом году погибли более 400 человек.

    Согласно представленной инициативе, увеличение штрафов коснется не только использования телефона, но и нарушений, таких как пересечение сплошной линии, проезд на красный свет и управление в состоянии опьянения. Предложение будет направлено на рассмотрение в экономическую комиссию Кнессета.

    — Я стала боксерской грушей для тех, кто не понимает, кто несет ответственность за аварийность. Но повышение ответственности водителей — единственный путь, — отметила министр, добавив, что полиция и министерство юстиции Израиля подготовят перечень самых опасных нарушений и развернут мобильные группы для контроля на дорогах.

    В интервью изданию «Маарив» Регев также призвала водителей, стоящих в пробках, «пользоваться общественным транспортом», заявив, что расширение автобусных и железнодорожных линий остается приоритетом министерства.

    Ранее сообщалось о ДТП в центре Астаны, в результате которого пешеходу оторвало ногу.

    Теги:
    ДТП ПДД Мировые новости Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
    Сейчас читают