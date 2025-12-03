В Израиле предложили штрафовать водителей за SMS на $3000

Министр транспорта Израиля Мири Регев объявила о планах ввести штраф в размере до 10 000 шекелей (около $3000) за отправку текстовых сообщений во время движения. Выступая на конференции по транспорту, энергетике и инфраструктуре, организованной новостной группой Yedioth Ahronoth в понедельник, она заявила, что полиция будет выписывать штраф сразу, без судебного разбирательства.

— Если полиция поймает человека за перепиской, ему сразу выпишут штраф в 10 000 шекелей. Он не пойдет в суд. При повторном нарушении автомобиль будет конфискован, — сказала министр, цитируемая изданием Ynet.

Регев связала рост аварийности с поведением водителей, указав, что «80 процентов ДТП — это человеческий фактор», включая усталость, вождение в нетрезвом виде и использование мобильного телефона. На дорогах Израиля в этом году погибли более 400 человек.

Согласно представленной инициативе, увеличение штрафов коснется не только использования телефона, но и нарушений, таких как пересечение сплошной линии, проезд на красный свет и управление в состоянии опьянения. Предложение будет направлено на рассмотрение в экономическую комиссию Кнессета.

— Я стала боксерской грушей для тех, кто не понимает, кто несет ответственность за аварийность. Но повышение ответственности водителей — единственный путь, — отметила министр, добавив, что полиция и министерство юстиции Израиля подготовят перечень самых опасных нарушений и развернут мобильные группы для контроля на дорогах.

В интервью изданию «Маарив» Регев также призвала водителей, стоящих в пробках, «пользоваться общественным транспортом», заявив, что расширение автобусных и железнодорожных линий остается приоритетом министерства.

