В Италии обучаются около 4 тысяч казахстанских студентов

— Важным элементом наших связей является сотрудничество в сфере образования и культуры. В настоящее время около четырех тысяч казахстанских студентов обучаются в Италии. Мы признательны итальянскому Правительству за предоставление грантов и стипендий, которые позволяют нашим студентам учиться в лучших университетах Вашей страны. Пользуясь возможностью, хочу пригласить итальянские технические вузы к открытию филиалов в Казахстане. Особое внимание мы уделяем именно инженерно-техническому образованию, — отметил Президент.

Он подчеркнул, что в Казахстане отдельный приоритет отдается развитию технопарков и технологии искусственного интеллекта.

— Показателем этого является открытие в Алматы института итальянской культуры. В нашей стране реализуется программа по подготовке специалистов по ИИ. В скором времени начнет работу Международный центр Alem AI, специализирующийся на стартапах в этой отрасли. Кроме того, на базе технопарка Астана хаб планируется запуск инновационного кампуса Центральная азия — Европейский союз. Приглашаем итальянских партнеров принять активное участие в этом проекте, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее первый саммит «Центральная Азия — Италия» стартовал в Астане. Выступая на нем Президент Касым-Жомарт Токаев предложил создать итальянский торговый дом в Алматы. Глава государства также отметил, что Италия инвестировала в Казахстан более 7,6 млрд долларов.