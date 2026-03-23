В Германии число магазинов упало до минимума

По прогнозу Торгового союза Германии (HDE), число торговых точек сократится еще примерно на 4900 — до 296 600. С конца 2015 года рынок уже потерял около 70 тысяч магазинов, несмотря на открытие новых точек.

По данным союза, особенно сильное сокращение произошло в годы пандемии, когда многие предприятия не смогли пережить ограничения. В 2021 году закрылось около 11 500 магазинов, в 2022 году — еще около 11 000, в последующие годы спад продолжился.

Сейчас уровень банкротств в розничной торговле остается самым высоким за последнее десятилетие. Среди компаний, объявивших о закрытии магазинов или сокращении сети, есть Eterna, Pieper, Görtz, Gerry Weber, Wormland, а также сети Depot и Kodi.

Эксперты связывают ситуацию с ростом онлайн-торговли и снижением потребительской активности. По данным HDE, в 2025 году интернет-продажи выросли примерно на 3,5%, тогда как оборот традиционных магазинов почти не увеличился.

Представители отрасли предупреждают, что пустующие помещения уже заметны во многих городах, а половина предпринимателей ожидает дальнейшего падения выручки в ближайшие годы.

