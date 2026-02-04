Продажи пива в Германии в 2025 году упали до рекордного минимума

По данным Федерального статистического управления Германии, в 2025 году было реализовано около 7,8 млрд литров алкогольного пива. Это на 6,0% (497,1 млн литров) меньше, чем в 2024 году, и впервые с 1993 года объем опустился ниже отметки в 8 млрд литров.

Статистика включает продажи немецких пивоварен и складов как на внутреннем рынке, так и на экспорт, но не учитывает безалкогольное пиво, солодовые напитки и импорт из стран вне ЕС.

Deutscher Brauer-Bund (Немецкий союз пивоваров) объясняет снижение несколькими причинами: слабый потребительский климат, экономическая неопределенность, сдержанность в расходах населения, а также долгосрочный тренд на уменьшение потребления алкоголя — особенно среди молодежи.

Представители отрасли отмечают, что немцы стали пить пиво более осознанно и умеренно. При этом сегмент безалкогольного пива демонстрирует уверенный рост и остается самым динамичным на рынке.

По оценкам союза пивоваров, безалкогольное пиво занимает около 9–10% от общего объема продаж пива в Германии и продолжает набирать популярность.

Германия сохраняет статус мирового лидера по производству и инновациям в этой категории. Президент союза Кристиан Вебер подчеркнул: потребители ищут качественное, ароматное пиво, подходящее для любой ситуации — от занятий спортом до повседневной жизни.

Анке Релингер, министр-президент земли Саар и «Ботшафтер пива» (Bierbotschafterin) Германии на 2025 год, в комментариях изданию POLITICO отметила позитивную сторону изменений: «Потребление алкоголя снижается, особенно среди молодежи, что полезно для общественного здоровья. Немцы пьют пиво более осознанно».

Она выступает за поддержку пивоварен через снижение энергозатрат, адресную помощь и создание конкурентных условий для сохранения традиций и инноваций немецкого пивоварения.

Тренд на снижение потребления пива в Германии продолжается уже более десяти лет: с 2015 года объемы сократились почти на 19% (около 1,8 млрд литров). Эксперты связывают это со старением населения, распространением здорового образа жизни, конкуренцией с другими напитками и изменением предпочтений молодого поколения.

О том, что производители и импортеры пива должны зарегистрироваться в системе цифровой маркировки в Казахстане, читайте здесь.