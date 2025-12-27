РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:05, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Производители и импортеры пива должны зарегистрироваться в системе цифровой маркировки в РК

    В соответствии с приказом «Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке», пиво и пивные напитки в Казахстане включены в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке с 1 февраля 2026 года. Производители и импортеры должны зарегистрироваться в системе до указанной даты, передает агентство Kazinform.

    цифровая маркировка товаров
    Фото: freepik

    Внедрение обязательной маркировки пива и пивных напитков будет происходить поэтапно. С 1 февраля 2026 года — обязательная маркировка пива и пивных напитков, выпускаемых в кегах и бутылках, с 1 января 2027 года — пива и пивных напитков в жестяных банках.

    Вся продукция, произведенная или импортированная после указанных дат, подлежит обязательной регистрации в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров. На каждую единицу товара до ввода в оборот должен быть нанесен код Data Matrix.

    Всем производителям и импортерам пива необходимо заранее подготовиться к переходу на систему маркировки: провести регистрацию организации в ИС МПТ, обеспечить техническую готовность производства к нанесению кодов Data Matrix, своевременно внести сведения о товарах в информационную систему.

    Производители и импортеры пива уже могут пройти регистрацию на промышленном стенде по ссылке. Для регистрации необходимы действующая электронная цифровая подпись, актуальные данные об организации (БИН/ИИН, наименование, контакты), установленное программное обеспечение NCALayer для работы с ЭЦП.

    Пошаговая регистрация

    В первую очередь необходимо пройти регистрацию и авторизоваться с помощью ЭЦП на главной странице https://tanba.markirovka.kz/. После заполнения обязательных полей (наименование, контакты, адреса) необходимо подтвердить согласие с условиями использования и отправить заявку.

    Затем требуется подписать ЭЦП заявление о присоединении к договору на подключение, после чего при необходимости можно подписать договор на получение кодов маркировки. По завершении регистрации в течение трех рабочих дней на указанный адрес электронной почты придет подтверждение со ссылкой на установку пароля.

    После активации учетной записи пользователи получают доступ к личному кабинету, где смогут создавать и редактировать карточки товара с указанием наименования, объема, состава и других характеристик, необходимых для маркировки и отслеживания продукции.

    Для чего нужна маркировка

    В текущее время в Казахстане пиво и пивные напитки не подлежат маркировке учетно-контрольными марками, несмотря на то, что являются подакцизными товарами. Из-за отсутствия централизованной информационной системы потребители, не имея необходимых сведений о законности происхождения товаров, могут приобретать контрабандную продукцию.

    Ожидается, что, благодаря маркировке, в долгосрочной перспективе бизнес получит ряд преимуществ в виде увеличения доли белого рынка, оптимизации затрат на логистику и маркетинг, возможности более точного прогнозирования производства. Государство же получит выгоду в виде снижения нелегального оборота на рынке и увеличения налоговых сборов.

    Цифровая маркировка позволит обеспечить прозрачность движения пива, усилить контроль за объемами производства и импорта, снизить риски оборота нелегальной продукции и повысить защиту прав потребителей.

    Обязательная маркировка товаров сегодня

    На сегодняшний день обязательной маркировке подлежат табачные изделия, обувь и лекарственные средства. Проверить легальность и подлинность данных товаров казахстанцы могут, отсканировав код маркировки в бесплатном приложении Naqty Onim. Если код недействителен или отсутствует вовсе, то граждане могут оставить обращение прямо в приложении, которое после будет направлено регулятору для проверки.

    Согласно новому приказу Министра торговли и интеграции, в перечень товаров, обязательных к маркировке, также вошли дериваты сайгака, пивоваренная продукция, моторные масла и товары легкой промышленности. 1 февраля 2026 года начнется маркировка моторных масел и пива, 1 декабря — товары легкой промышленности.

    Кроме того, в настоящее время завершен пилотный проект по маркировке ювелирных изделий. На стадии реализации находятся пилотные проекты по маркировке бытовой химии, БАДов, газовых баллонов, растительного масла, изделий медицинского назначения и древесины.

    Теги:
    Закон и право Торговля Алкоголь
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
