В двух районах Алматы временно ограничат проезд для замены трубопроводов

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в Алматы продолжается плановая реконструкция инженерных сетей.

Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», в связи с этим движение автотранспорта будет закрыто в обе стороны — с 22:00 часов 11 июля до 06:00 часов 14 июля 2025 года:

В Наурызбайском районе — по улице Ашимова от проспекта Райымбека до улицы Базарбай Жуманиязова, где будет произведена замена 521 метра трубопровода;

В Турксибском районе — по улице Бекмаханова от проспекта Суюнбая до улицы Майлина, планируется заменить 2 километра теплосетей.

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции магистральных трубопроводов, проходящих под проезжей частью указанных уличных сегментов.

В то же время, в период реконструкции подача горячей воды потребителям будет обеспечена.

В этом году планируется заменить сети теплоснабжения, введенные в эксплуатацию в 1965 и 1984 годах. Это позволит обеспечить стабильным теплоснабжением в зимний период жителей четырех многоквартирных домов, одной больницы и двух частных жилых домов в Наурызбайском районе, а также жителей 42 многоквартирных домов, одного детского сада, одной поликлиники и четырех других объектов в Турксибском районе.

В целом по городу запланирована реконструкция 39 км теплосетей. Это позволит снизить уровень износа до 54%.

Фото: ТОО «Алматинские тепловые сети»

Фото: ТОО «Алматинские тепловые сети»

Отметим, что до 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

До 20 июля — на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях).

До 1 сентября движение автотранспорта ограничено на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении.

Движение по улице Яссауи в Алматы поэтапно перекрывают до конца лета.

Также с 3 июля по 25 августа закрыто движение по улице Маркова — на участке от бульвара Бухар Жырау до детского сада «Зайка».