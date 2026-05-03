В Дубае упростили условия получения вида на жительство

В Дубае отменено требование к минимальному размеру инвестиций в недвижимость для получения вида на жительство в ОАЭ. Об этом сообщили на цифровой платформе DLD Cube.

Согласно обновленным правилам, единоличные владельцы недвижимости теперь могут подавать заявку на ВНЖ без указания минимальной стоимости объекта. При этом для совладельцев недвижимости сохраняется установленный порог — не менее 400 тысяч дирхамов (примерно $109 тысяч).

Ранее для индивидуальных инвесторов действовало требование о минимальной стоимости недвижимости в размере 750 тысяч дирхамов (около $204 тысяч), напоминают профильные источники.

Платформа DLD Cube выступает в качестве клиентского центра, который помогает инвесторам упростить и ускорить процедуры, связанные с операциями на рынке недвижимости Дубая.

