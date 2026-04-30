Турция повысила стоимость ВНЖ

Согласно обновленным данным, стоимость оформления ВНЖ в Турции составляет:

на 1 год — 31 111,50 турецких лир (около 327 тыс. тенге);

на 2 года — 57 899,10 турецких лир (около 608 тыс. тенге);

на 3 года — 84 686,70 турецких лир (около 890 тыс. тенге).

Указанные суммы включают стоимость изготовления карты иностранного гражданина.

Дополнительно для заявителей, впервые оформляющих вид на жительство и прибывших из стран с безвизовым режимом, может взиматься визовый сбор в размере 9 376 турецких лир (около 98,5 тыс. тенге).

Как указывается на официальном сайте Миграционного органа Турции (тур.: Göç idaresi), для большинства стран, в том числе Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Россия, Беларусь, Украина и др., продолжают действовать прежние тарифы.

К примеру, для граждан нашей страны стоимость ВНЖ в Турции составляет $25 (около 12 тыс. тенге) за первый месяц и далее по $5 в месяц, что в итоге за один год обходится в сумму около 40 тыс. тенге.

