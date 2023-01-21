Новые правила оформления ВНЖ для иностранцев ввели в Турции

21 Января 2023, 15:20

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – С начала этого года в Турецкой Республике вступили в силу новые нормы по оформлению вида на жительство (ВНЖ) для иностранных граждан, желающих длительное время находиться в стране, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Жить и работать в Турции предпочитают граждане многих стран и казахстанцы в этом плане не исключение. Чтобы не быть депортированным за нарушение внутренних требований, установленных в рамках закона об иммиграции, рекомендуется внимательно следить за обновлениями законодательных норм данного государства.

Для начала следует разобраться в терминах, которые характеризуют удостоверения личности в Турции, имеющие принципиальные отличия.

Кимлик (Kimlik) – это ID-карта или турецкий паспорт гражданина государства, который выдается каждому турку при рождении, а иностранцам при выполнении особых условий одной из программ.

Икамет (Ikamet) – это удостоверение личности в Турции, которое получают иностранцы при оформлении ВНЖ. Срок действия икамета зависит от типа ВНЖ и в будущем может стать причиной подачи заявки на турецкое гражданство, то есть на кимлик.

С января этого года в Турции вступили в силу новые поправки к закону «Об иммиграции» № 6458, а также установлены дополнительные ограничения по районам для выдачи ВНЖ и сумме инвестиций в недвижимость.

В 2023 году, согласно последним изменениям, продлить туристический ВНЖ нельзя по тем же основаниям (отдых), что не касается резидентов стран Европейского союза, Словении, Китая и России.

Многие туристы, хотя бы раз посетившие Турцию, мечтают задержаться в этой стране на несколько месяцев или лет. При этом турецкое законодательство дает право не покидать государство иностранным лицам в 2023 году на срок от 30 до 90 дней, в зависимости от страны резидента. Так, казахстанским гражданам разрешается проживать в Турции без визы до 90 дней на протяжении полугода.

Многие иностранцы, чтобы не считать дни до окончания разрешенного срока пребывания в стране на законных основаниях, стремятся получить турецкое ВНЖ с перспективой продления, в том числе на бессрочный срок.

Однако законы страны дают право легально проживать гостям из-за рубежа только при получении одного из вида разрешительных документов.

Они подразделяются на краткосрочный ВНЖ, ВНЖ за покупку недвижимости, в том числе гражданство Турции при приобретении объекта от 400 тыс. долларов США, икамет для бизнеса, за инвестиции или регистрацию компании в Турции иностранным лицом, туристический ВНЖ, семейный ВНЖ (до 2-х лет), студенческий вариант для молодого поколения, который выдается на период обучения в стране, долгосрочный ВНЖ (выдается бессрочно, но при соблюдении ряда требований), а также гуманитарный ВНЖ (сроком до 1 года) и ВНЖ для жертв торговли людьми.

На гуманитарный ВНЖ могут рассчитывать граждане иностранных государств, значащиеся в исключительном круге лиц, подпадающих под одну из следующих категорий: - пострадавшие от гражданской войны; - лица, права человека которых были нарушены; - беженцы.

В целом турецкое правительство достаточно гостеприимно и дает возможность сделать выбор икамета, в том числе на основании таких весомых аргументов как деловой визит, медицинское обслуживание, судебные тяжбы и научные исследования.

Новые правила иммиграционной политики Турции были установлены по следующим пунктам и затрагивают темы оформления не только ВНЖ, но и гражданства страны.

Как известно, минимальная сумма инвестиций в недвижимость Турции, дающая право на гражданство – 400 000 долларов США. Между тем минимальная сумма инвестиций в недвижимость страны для оформления ВНЖ в этом году имеет два показателя:

- от 75 тыс. долл. США в крупных городах, общее число которых 30, в том числе популярные Измир, Стамбул и Анкара;

- от 50 тыс. долл. США в малонаселенных городах (всего их 51) и муниципалитетах Турции.

Туристический ВНЖ (по аренде) в Турции теперь выдается только на 6 месяцев (ранее выдавался на год). Чтобы продлить данное разрешение потребуется предоставить новый договор аренды с нотариальной подписью и повторно подать заявку на аналогичный ВНЖ.

При этом МВД Турции ранее опубликовывало список уже «закрытых районов», в которых плотность населения, состоящая из иностранцев, превышает 20%. Таким образом, начиная с 1 июля прошлого года в перечень провинций и муниципалитетов входит 1 169 объектов, где иностранные граждане не могут получить ВНЖ за покупку недвижимости по любой ставке. В числе этих регионов 53 района Стамбула, 75 районов Аданы, 23 района Анкары и 62 района Мерсина. По закрытым районам Турции следует добавить, что новые нормы не распространяются на тех иностранцев, которые успели оформить первичный ВНЖ в данных зонах до ввода ограничений и продлевают его по тем же основаниям, не меняя места проживания.

Многие казахстанцы, изъявляющие желание проживать на территории Турции, в последнее время часто выражают недовольства, связанные с отказом при первичном оформлении ВНЖ или его продлении.

Начиная с 26 декабря прошлого года многим иностранцам, кроме граждан Украины, стали отказывать в ВНЖ. Украинцы, в связи со сложившимися обстоятельствами, получают статус «беженца» и имеют возможность оформить легальное проживание в стране.

В то же время, для граждан Казахстана по-прежнему остаются несколько верных способов получить ВНЖ в Турции.

Первый способ на основании покупки недвижимости в открытых для ВНЖ районах и кадастровой стоимостью недвижимости более чем 75 тыс. долларов.

Второй способ – это рабочая виза на период легальной трудовой деятельности в Турции.

И третий способ – это виза студента. Для этого необходимо поступить в один из турецких вузов с обязательным прохождением языковых курсов. Далее иностранный гражданин получает соответствующую справку и с полным пакетом документов подает заявление на ВНЖ. Следует отметить, что, если кто-то из супругов уже обучается в университете, то для получения ВНЖ на всю семью нужно предоставить нотариально заверенное свидетельство о браке с апостилем в собственной стране.

Если обоснование пребывания в стране соответствует пунктам новых требований закона, то, как правило, вопросов с регистрацией практически не возникает за исключением бюрократических проволочек и длительности по времени.

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