Три экопарка появятся в 2026 году в Акмолинской области

В Акмолинской области планируют создать три крупных экопарка в 2026 году. Реализация проектов уже началась в Зерендинском, Аккольском и Целиноградском районах, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации управления туризма Акмолинской области, один из экопарков уже функционирует и открыт для посетителей в районе Зеренды — всего в 50 километрах от Кокшетау. Близость к областному центру делает локацию удобной для отдыха на один день или выходные. Территория располагается рядом с озером Зеренда и государственным национальным природным парком «Кокшетау», что формирует высокий туристический потенциал. Здесь планируется развитие экологического и активного отдыха: есть прогулочные и веломаршруты, спортивные площадки, а также лыжероллерная трасса.

Для гостей зоны отдыха уже установлена декоративная арка, удобные скамейки и урны для мусора, смонтирована система освещения, оборудованы подвесные качели, фотозона, спортивный комплекс и современная воркаут-площадка. Планируется также благоустройство туристических троп и строительство смотровой площадки на сопке «Смольная».

В Аккольском районе экопарк площадью 60 гектаров реализуется при отеле «Wyndham Residence Aqkol». Он находится примерно в 120 километрах от столицы, что также делает территорию удобной для однодневного и выходного отдыха городских жителей. Концепция включает глэмпинг-зоны, гостевые дома, маршруты для пеших и велопрогулок, а также элементы санаторно-оздоровительного отдыха.

На сегодняшний день в рамках создания экопарка на территории обустроены прогулочные маршруты. Планируется также благоустройство пяти туристических троп с использованием экологически чистых материалов, установка скамеек и указателей, создание тактильных дорожек протяженностью до 50 метров для повышения доступности пространства.

Завершение всех работ ожидается до 1 августа текущего года.

Еще один экопарк при зоне отдыха «BalQaragai» находится в Целиноградском районе, всего в 25 километрах от столицы. На территории площадью 55 гектаров предусмотрены зоны для семейного отдыха, экотуров, наблюдения за природой, а также спортивно-активные программы и тематические мероприятия. В самой зоне отдыха уже функционируют беседки, этноаул, аквапарк, спортивные площадки, боулинг, футбольное поле, манеж для конных прогулок, аттракционы и детские игровые площадки. Дополнительно будут созданы три туристические тропы и конные маршруты, организован палаточный кемпинг и построены велодорожки.

В целом до 2028 года в Акмолинской области планируется создать семь экопарков, что должно усилить позиции региона как одного из центров экотуризма в Казахстане.