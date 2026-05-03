Новые назначения в Казахстане: кадровые перестановки прошли в министерствах, акиматах и спорте

В Казахстане кадровые изменения произошли в Министерстве энергетики, Национальной гвардии, региональных акиматах и спортивных структурах, передает корреспондент агентства Kazinform

Алибек Абилов назначен директором департамента разработки и добычи нефти Министерства энергетики РК.

Он родился в 1989 году.

Образование:

University of Tulsa (2011), специальность «Нефтяной инжиниринг (Нефтяное дело)»;

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2013), специальность «Финансы»;

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (2021, специальность «Государственное и муниципальное управление».

Карьера:

Внештатный специалист по разведке нефти «Marjo Operating» LLC, г. Талса (США);

Работа на различных должностях в компаниях KMG Rompetrol (г. Бухарест), АО «КазМунайГаз», «SONI Masterplan» (Romariculture) Srl (Румыния);

Директор департамента управления активами ТОО «Самрук-Казына Ондеу».

Ряд назначений произошел в Национальной гвардии.

Генерал-майор Бекайдар Казкеев назначен заместителем главнокомандующего Национальной гвардией. Казкеев Бекайдар Маратович родился 13 августа 1973 года в Восточно-Казахстанской области.

Образование:

Военный институт Пограничных войск Республики Казахстан (1997);

Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации (2012);

Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2019).

Карьера:

Служба на различных должностях от командира взвода до командира бригады (1997-2018);

Заместитель Командующего региональным командованием «Оңтүстік» Национальной гвардии РК (07.2019-06.2021);

Первый заместитель командующего-начальник штаба регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии РК (06.2021-12.2023);

Командующий региональным командованием «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан (15.12.2023-04.2026).

Полковник Нурлан Мухамедов назначен командующим региональным командованием «Орталық». Он родился 22 июля 1979 года в городе Жезказган.



Военную службу в системе Национальной гвардии МВД проходит с 1996 года. В разные годы занимал руководящие должности, имеет значительный командный и оперативный опыт.

С 2021 года до настоящего времени возглавлял главное Управление боевой подготовки главного командования Национальной гвардии.

Полковник Нариман Акбаров назначен командующим региональным командованием «Батыс». Акбаров Нариман Алмабекович родился 04 января 1976 года в городе Алматы.

Образование:

Военный институт Пограничных войск Республики Казахстан (1998 г.).

Военный университет Вооруженных сил Российской Федерации (2010 г.).

Военная академия Вооруженных сил Республики Беларусь (2017 г.).

Карьера:

с 1998 по 2017 гг. проходил службу на различных должностях от командира взвода до командира бригады;

с ноября 2017 — по июнь 2022 гг.- заместитель начальника Главного штаба — начальник главного оперативного управления Главного штаба Главного командования Национальной гвардии МВД Республики Казахстан;

с июня 2022 — по апрель 2026 гг. — первый заместитель командующего региональным командованием «Батыс» — начальник штаба.

Скотт Энтони Мунн назначен на должность генерального секретаря Казахстанской федерации футбола.

Скотт Энтони Мунн — австралийский футбольный менеджер. Родился 7 февраля 1974 года в Мельбурне.

Срок полномочий Скотта Мунна продлится до 12 июля 2030 года, к исполнению обязанностей он приступит с 13 июля 2026 года.

Карьера:

С 2009 по 2019 год был главным директором австралийской части клуба «Мельбурн Сити». Затем с 2019 по 2023 год — главным директором китайского филиала «Калального футбольного тобы». С 2023 года по настоящее время — главный футбольный директор «Тоттенхэм Хотспур».

Рахимжан Ерденбеков стал вице-президентом Национального сурдлимпийского комитета

Ерденбеков Рахимжан Камильевич родился в 1984 году.

Среди его задач — выстраивание прямой и прозрачной коммуникации с государственными органами и продвижение инициатив, направленных на развитие сурдлимпийского движения и поддержку чемпионов.

Отметим, что Рахимжан Ерденбеков также является президентом Казахстанской федерации профессионального бокса.

Нурхан Адильхан был избран акимом города Талгар.

Нурхан Адильхан родился 23 декабря 1981 года в городе Тараз Жамбылской области.

Образование:

Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати по специальностям «юриспруденция», а также «финансы и экономика».

Карьера:

В разные годы работал в органах по борьбе с экономическими и коррупционными правонарушениями Жамбылской области, возглавлял Талгарское районное управление юстиции, занимал руководящие должности в департаменте юстиции Алматинской области, а также работал в государственном и частном секторах.

Дамир Жаманбаев назначен заместителем акима Тараза.

Жаманбаев дамир Исмаилбекулы родился 1 октября 1985 года в селе Куренбел, Жуалынского района Жамбылская области.

Образование:

Жамбылский гуманитарно-технический университет (2009), специальность «Профессиональное обучение»;

Таразский технический институт (2011), специальность «Технология промышленного и гражданского строительства».

Карьера:

Делопроизводитель отдела строительства акимата Жамбылского района (2009-2012);

Главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района (2012-2013);

Руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района (2014-2017);

Руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района (2018-2024);

Руководитель отдела строительства акимата города Тараз (25.12.2024-04.2026).

Нуркен Нуратов назначен руководителем Управления физкультуры и спорта Карагандинской области.

Нуратов Нуркен Канатович родился 12 февраля 1988 года в городе Тараз.

Образование:

Жамбылский гуманитарно-технический университет (2014), специальность «Физическая культура и спорт».

Казахская академия спорта и туризма (2021), магистр, специальность «Физическая культура и спорт».

Карьера:

Тренер-преподаватель по дзюдо ЦСКА (2007-2009);

Тренер по стендовой стрельбе ДЮСШ № 9 (2009-2010);

Помощник начальника управления туризма, физической культуры и спорта города Астаны (2010-2011);

Тренер-преподаватель ГККП «Гандбольный клуб Астана» (2011-2012);

Администратор Профессионального футбольного клуба ГККП «Сұнқар» (04.01.02.04.2012.2013);

Заместитель директора по спорту Профессионального футбольного клуба ГККП «Сұнқар» (04.02.02.05.2013.2014);

Заместитель директора по финансам ГККП Профессиональный футбольный клуб «Жетісу-Сұнқар» (05.02.01.31.2014.2015);

Директор КГУ «Областная детско-юношеская спортивная школа г. Капчагай» (21.05.2015 — 30.10.2018);

Директор КГУ «Областная школа высшего спортивного мастерства» (01.11.11.04.2018.2025);

Директор КГУ «Центр подготовки Олимпийского резерва Алматинской области» (04.11.2025-04.2026).

Азамат Сабыржан назначен руководителем Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Костанайской области.

Сабыржан Азамат Мауленович родился 2 июня 1986 года в поселке Тауш, Жангельдинского района Костанайской области.

Образование:

Некомерческое АО «Алматинский институт энергетики и связи» (2008);

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2014).

Карьера:

Главный специалист отдела энергосбережения и перспективного развития Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области (10.02.02.15.2012.2012);

Главный специалист отдела энергетики Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области (16.02.02.20.2012.2015);

Руководитель отдела технического регулирования Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Костанайской области (01.06.06.27.2015.2016);

Руководитель отдела регулирования естественных монополий и цен Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Костанайской области (28.06.06.22.2016.2017);

Руководитель отдела регулирования естественных монополий и цен Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Костанайской области (23.06.02.28.2017.2019);

Главный специалист отдела регулирования естественных монополий и цен Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Костанайской области (22.04.10.14.2019.2019);

Заместитель руководителя Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области (15.10.09.12.2019.2021);

Руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области (13.09.03.08.2021.2022);

Руководитель Департамента торговли Костанайской области Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (17.08.02.19.2022.2023);

Заместитель руководителя Департамента торговли и защиты прав потребителей по Костанайской области (20.02.08.22.2023.2024);

Заместитель руководителя ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области» (23.08.04.14.2024.2026).

Ильясов Галымжан назначен руководителем департамента торговли и защиты прав потребителей по Северо-Казахстанской области.

Ильясов Галымжан Молдабайулы родился в 1970 году.

Образование:

Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина (1993), специальность «Зоотехния»

Международный казахско-турецкий университет (2003), специальность «Государственное и местное управление».

Карьера: