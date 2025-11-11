РУ
телерадиокомплекс президента РК
    01:17, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Белом доме прошла историческая встреча президентов США и Сирии

    Президент США Дональд Трамп провел встречу в Белом доме с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    р
    Фото: Anadolu Ajansı

    — Президент Сирии прибыл в Белый дом. Встреча между президентом Трампом и президентом аш-Шараа также началась, — объявила пресс-служба Белого дома.

    Позже журналисты увидели, как кортеж аш-Шара покидает Белый дом. Каких-либо совместных заявлений лидеры двух стран не делали.

    Как пишет ВВС, приезд аш-Шараа в Вашингтон в прямом смысле слова исторический — ни один сирийский президент ранее не совершал официального визита в США. В последний раз высокопоставленный сирийский чиновник посещал Белый дом в декабре 1999 года. Тогда это был министр иностранных дел Сирии Фарук аш-Шараа, и он участвовал в мирных переговорах с Израилем. 

    Ранее сообщалось, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом.

    Напомним, в декабре прошлого года президент Сирии Башар Асад был свергнут и покинул Дамаск. А в конце января 2025 года Ахмед аш-Шараа официально был объявлен президентом Сирии на переходный период.

    Мы также писали, что президент Сирии впервые с 1967 года принял участие в Генассамблее ООН.

    Гульжан Тасмаганбетова
