В Белом доме прошла историческая встреча президентов США и Сирии

— Президент Сирии прибыл в Белый дом. Встреча между президентом Трампом и президентом аш-Шараа также началась, — объявила пресс-служба Белого дома.

Позже журналисты увидели, как кортеж аш-Шара покидает Белый дом. Каких-либо совместных заявлений лидеры двух стран не делали.

Как пишет ВВС, приезд аш-Шараа в Вашингтон в прямом смысле слова исторический — ни один сирийский президент ранее не совершал официального визита в США. В последний раз высокопоставленный сирийский чиновник посещал Белый дом в декабре 1999 года. Тогда это был министр иностранных дел Сирии Фарук аш-Шараа, и он участвовал в мирных переговорах с Израилем.

Ранее сообщалось, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом.

Напомним, в декабре прошлого года президент Сирии Башар Асад был свергнут и покинул Дамаск. А в конце января 2025 года Ахмед аш-Шараа официально был объявлен президентом Сирии на переходный период.

Мы также писали, что президент Сирии впервые с 1967 года принял участие в Генассамблее ООН.